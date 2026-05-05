Una de las nuevas promesas del futbol mexicano se llama Lucca Vuoso, hijo del exfutbolista Matías Vuoso, quien supo brillar en equipos como Santos Laguna, América y Atlas, entre otros. Sin embargo, el joven delantero ha llamado la atención no sólo por sus goles, también por su nuevo representante, la exestrella del Manchester City, Sergio 'El Kun' Agüero.

Este martes, a través de una publicación en redes sociales, se viralizó una foto del Kun posando con la camiseta de los Guerreros y el joven goleador mexicano.

"Mi clonazo Lucca Joel Vuoso Ramos, le regala su playera a su repre Sergio el Kun Agüero", publicó Marcela, madre del joven futbolista.

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Mi clonazo Lucca Joel Vuoso Ramos, le regala su palayera a su Repre Sergio el Kun Agüero 💚😮‍💨 pic.twitter.com/zuASJ0BYIL — MARCELA 🇦🇷🇲🇽bly ayin hara (@Marsherams81) May 5, 2026

¿QUIÉN ES LUCCA VUOSO, EL HIJO DEL EXFUTBOLISTA MATÍAS VUOSO?

Registrado en la sub 19 de Santos Laguna, Lucca Vuoso nació el 7 de noviembre de 2008 en Torreón, Coahuila. En ese entonces, su padre venía de consagrarse campeón con los Guerreros en el Clausura de ese mismo año.

A pesar de ser un joven de 17 años, Vuoso ya debutó en la Liga MX y lo hizo este torneo. Su debut fue contra Querétaro el 27 de febrero y después sumó otros dos partidos contra Cruz Azul y Puebla.

Ha representado a la Selección Mexicana en reiteradas ocasiones, incluida la Copa del Mundo Sub-17 de 2025 celebrada en Qatar.

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