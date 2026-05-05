Tigres vs Nashville SC - EN VIVO - Semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup

Los Tigres están a 90 minutos de regresar a una final de la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de cinco temporadas de ausencia.

A pesar de que tienen pie y medio en el juego definitivo por el título, gracias al triunfo (0-1) que obtuvieron en la ida ante el Nashville SC como visitantes, son conscientes de que hoy no pueden confiarse.

Sobre todo, porque tienen prohibido quedar eliminados en el estadio Universitario.

"Independientemente de la ventaja de la ida, sabemos que va a ser un partido muy difícil y competitivo. Enfrentaremos a un rival que ha hecho muy bien las cosas, tanto en su Liga como en la Conca, y tendremos que hacer un gran partido para merecer pasar", declaró Guido Pizarro.

El timonel del conjunto felino confía "plenamente en los jugadores y en que tienen lo necesario" para sellar el boleto a la final en el Volcán.

"El grupo está mentalizado, comprometido y enfocado en que el enfoque es tratar de hacer un gran partido mañana (hoy) y lograr el pase; lo enfrentaremos con concentración y entendiendo la importancia del partido", destacó.

Acerca de la posibilidad de ser campeones de Liga MX y de Concachampions, el Conde reconoció que esa es la meta de los Tigres, pero que prefieren "ir partido a partido", antes de pensar en levantar ambos trofeos.

"Los objetivos son claros y el compromiso del plantel y de la institución es de ir a buscar lo máximo, [pero] el enfoque es en el partido de turno, como lo hemos hecho este último tiempo", finalizó el estratega argentino.

El equipo universitario se instalaría en la final con un empate por cualquier marcador global y saldrá a jugar con la ventaja de haber marcado un gol en su visita al Nashville SC.

Todo está de su lado, pero como el propio Guido Pizarro mencionó: no tienen permitido confiarse. Su boleto para la final todavía está en juego.

Tigres vs Nashville - MINUTO A MINUTO