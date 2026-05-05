Antonio Mohamed sobre el juego de vuelta ante LAFC en Concachampions: "Vamos con todo para ganarlo"

A pesar de la derrota (2-1) que sufrió en la ida con Los Angeles FC, el Toluca todavía tiene amplias posibilidades de clasificar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El gol de visitante que anotó Jesús Angulo, en el BMO Stadium, le permite a los Diablos Rojos buscar solamente una anotación en el Nemesio Diez para avanzar a la disputa por el título.

Esta noche, Antonio Mohamed y sus dirigidos tratarán de hacer la hombrada. Eliminar al LAFC no será nada sencillo, pero contarán con el apoyo del infierno para lograrlo.

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"El jugador número 12 siempre ha sido fundamental y mañana (hoy) nos va a dar un extra de lo que nos ha aportado. Esperamos hacer un gran partido, vamos con casi equipo completo... vamos con todo para ganarlo, no nos queda otra cosa", declaró el Turco.

En conferencia de prensa, el director técnico argentino reiteró que han "sido muy claros con los objetivos" que se plantearon desde el principio de semestre, por lo que sólo piensan en derrotar al LAFC.

"Tuvimos menos días de de descanso, pero estamos enfocados en el partido de mañana (hoy), en tener paciencia para manejrar la pelota y estar acertados a la hora de definir, debemos recuperar la contudencia para que no se haga un partido largo", puntualizó.

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Respecto a las palabras de Marc Dos Santos, quien reveló que ha pedido recomendaciones a "gente el San Diego y del Galaxy" para saber cómo jugar en el Nemesi Diez, el timonel escarlata fue tajante.

"Si les piden los consejos a ellos, está muy bien para nosotros... fueron cuatro [goles que les metimos] a cada uno", respondió con ironía el Turco.

Para el Toluca de Antonio Mohamed, conquistar este semestre el trofeo de la Concachampions es lo más importante. Hoy, tiene prohibido fallar en su intento de llegar a la final.

De sus últimos 21 partidos en la Bombonera, sólo ha perdido uno, con saldo de 14 victorias y seis empates, por lo que mañana apelará a esa fortaleza de jugar en casa para alcanzar su sexta final en este certamen.