Canelo Angulo confía en que Toluca remontará al LAFC y clasificará a la final de Concachampions

Para Jesús Angulo, quien es el culpable de que el Toluca se mantenga con vida en la Concachampions, este el "partido más importante" que tienen en el semestre.

"Prácticamente, nos estamos jugando la temporada. Tanto mis compañeros como yo, queremos ganar y pasar, es lo [único] que tenemos en mente porque queremos estar en una nueva final", sentenció.

Sin embargo, el Canelo es consciente de que, para estar más cerca de disputar el trofeo, deberán "hacer un gran partido" contra un rival "complicado" como el LAFC.

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"Somos conscientes de que podemos competirle a quien sea y de que podemos sacar un gran resultado. Vamos a salir con todo, vamos a ganarlo sí o sí porque sabemos de su importancia y tenemos mucha confianza", destacó.

Sobre lo importante que será el Nemesio Diez para buscar la remontada e instalarse en la final, el volante mexicano aceptó que es "muy bueno para todos" porque les ayudará a "competir con la mentalidad" necesaria.

"En nuestra casa, nos hacemos fuertes con nuestra gente. El ambiente va a ser el mismo de todos los partidos, la gente apoyando al 100% los 90 minutos; nunca nos han dejado solos y mañana no va a ser diferente... esperemos que podamos salir con el resultado", externó.

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Acerca del protagonismo que tiene el Canelo Angulo en el Toluca, el propio Antonio Mohamed dejó en claro lo que significa contar con él en esta clase de eliminatorias.

"Es un jugador muy importante para nosotros, siempre está en los partidos importantes y es una pieza fundamental del equipo, siempre ha sumado en todos los lugares donde le ha tocado estar", valoró el Turco sobre uno de sus futbolistas que podrían marcar diferencia mañana en la semifinal de vuelta de la Concachampions.