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Este miércoles la Selección Mexicana respondió a las quejas de Amaury Vergara, presidente de , respecto al supuesto permiso que habría recibido el Toluca de usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido de vuelta de semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF. El mandamás rojiblanco publicó que ordenó el regreso de sus futbolistas a Guadalajara para reportar con su equipo, pero para el mediodía se retractaron.

Javier Aguirre, acompañado por Duilio Davino, habló en conferencia de prensa para asegurar que hoy empieza la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y, que quienes no estén en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) para cenar a las 20:00 horas, se perderán la Copa del Mundo. Así, se anula el permiso a los jugadores escarlatas y se respeta el pacto que hubo entre clubes y selección.

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En la mañana de este miércoles trascendieron videos de jugadores como Armando 'La Hormiga' González llegando a Verde Valle para entrenar con el Rebaño, pero al terminar la conferencia del Vasco, las Chivas publicaron un comunicado donde aseguran que sus seleccionados estarán en tiempo y forma en el CAR.

"Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por la Presidencia del Club Deportivo Guadalajara", se lee en el primer párrafo.

"En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma", agregan.

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¿CUÁLES SON LOS JUGADORES DE CHIVAS CONVOCADOS POR JAVIER AGUIRRE?

• Raúl Rangel 

• Brian Gutiérrez

• Luis Romo

• Roberto Alvarado

• Armando González

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