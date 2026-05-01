La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos que se deberán seguir durante el desarrollo del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, así como en los festivales futboleros que se realizarán en las 16 alcaldías, a propósito del Mundial 2026.

El documento publicado en la Gaceta Oficial establece que tanto en el Zócalo como en las alcaldías no se permitirá el vuelo de drones, “salvo aquellos que estén autorizados por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) conforme lo que establece la Ley Federal de Aviación Civil y su Reglamento, así como al Acuerdo por el que se establecen las Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano para el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026”.

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El acuerdo también estipula que los escenarios, pantallas o cualquier estructura temporal en dichos festivales deberá contar con el Visto Bueno de Seguridad Estructural a cargo de un Director Responsable de Obra (DRO) o Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE) en los términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. “Dichas estructuras temporales deberán estar aterrizadas a tierra”, agrega.

Precisa que en el caso del Fan Fest en el Zócalo Capitalino, será la SGIRPC, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y demás dependencias competentes, quienes verificarán que “las rutas de acceso y egreso estén libres de obstáculos físicos o derivados de puestos fijos o semifijos por lo menos hasta la primera calle transversal o vía que permita la dispersión del público asistente”.

Del 11 de junio al 19 de julio, el FIFA Fan Fest se ubicará en el Zócalo capitalino y se espera que asistan 55 mil personas al día. En el sitio se proyectarán los partidos de futbol y habrá venta de alimentos y bebidas.

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Los festivales futboleros estarán ubicados en el Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón; Parque Tezozomoc, en Azcapotzalco; en el Deportivo Hermanos Galeana, en la GAM; en el Parque Las Américas, Benito Juárez; en el Parque de la Consolación, en Coyoacán; en el Deportivo San Mateo Atenco, Cuajimalpa; en la Plaza Garibaldi, en la Cuauhtémoc; en Campos Revolución, en la GAM; en el Deportivo Leandro Valle, Iztacalco; así como en la Central de Abasto y la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa.

Así como en la Unidad Independencia de la Magdalena Contreras; en el Parque Cri-Cri, de Chapultepec, en la Miguel Hidalgo; en Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta; en el Deportivo Vivanco, en Tlalpan; en el Bosque de Tláhuac; en la Utopía Deportivo Eduardo Molina de la Venustiano Carranza y en el Deportivo Xochimilco, en la alcaldía del mismo nombre.

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