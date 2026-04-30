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De cara al Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México habilitará 18 festivales futboleros en los que la pobalción podrá disfrutar de los partidos y diversas actividades culturales y recreativas.
Aunque en todos los puntos habrá actividades sólo en siete de ellos se transmitirán los 104 partidos partidos de la justa deportiva. En EL UNIVERSAL te decimos cuáles serán esos festivales futboleros para que vayas calentado motores.
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¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 en CDMX?
Se prevé que los festivales en los que se transmitirán todos los partidos sean los de las siguientes ubicaciones:
- Deportivo Vivanco en Tlalpan. Deportivo Xochimilco en la alcaldía del mismo nombre.
- Unidad Independiecia de la Magdalena Contreras.
- Parque La Bombilla en Álvaro Obregón.
- Campos Revolución en la Gustavo A. Madero
- También se transmitirán todos los partidos en uno de los dos festivales futboleros que se habilitarán en la alcaldía Iztapalapa y en uno de los dos que estarán en Azcapotzalco.
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