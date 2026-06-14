Este domingo estuvo lleno de partidos atractivos en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y después de los debuts en Ciudad de México y Guadalajara, es momento de que se estrene la tercera sede mexicana en esta Copa del Mundo: Monterrey, y lo hará con el cruce del grupo F entre Suecia y Túnez.

La actividad del grupo comenzó con el emocionante empate entre Países Bajos y Japón (2-2), por lo que suecos y tunecinos buscan la victoria que les de el liderato en su debut.

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La ciudad de Monterrey está de fiesta y entre carnes asadas y música norteña reciben la fiesta de la Copa del Mundo en el Gigante de Acero, hogar de los Rayados, que ya había tenido un ensayo mundialista con el pasado repechaje que clasificó a Irak.

Para Suecia, esta será su participación número 13 en la Copa del Mundo, donde buscará intentar repetir lo que hizo en Rusia 2018 donde llegó hasta cuartos de final.

Por su parte, para Túnez es su séptima aparición en el torneo de naciones más importante, siendo esta la tercera consecutiva.

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Hoy, en Monterrey, ambos países empiezan su sueño mundialista. A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

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