Al impedir que estrellas como Vinícius Jr., Achraf Hakimi y Frenkie de Jong respondan en español durante las ruedas de prensa, la FIFA abrió una polémica en el Mundial 2026: la exclusión del idioma oficial de México, uno de los países anfitriones.

Previo al debut de Brasil ante Marruecos, un periodista español preguntó en inglés a Vinícius Jr., en cumplimiento a las reglas del organismo rector del futbol, que solo permite tres idiomas en las conferencias: los de las selecciones que diputarán el partido y el inglés.

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La estrella brasileña lo interrumpió y le pidió que continuara en español, pero el oficial de la FIFA explicó que no era permitido por razones logísticas.

"Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy", zanjó.

Contrariado, el delantero del Real Madrid se puso los auriculares para escuchar la traducción.

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Cuestión de identidad

Pese a que otras estrellas dominan el idioma oficial de México y el segundo más hablado en Estados Unidos, la autoridad del futbol fue inflexible. Su prohibición desató críticas en redes sociales que obligaron a la FIFA a reaccionar.

Una fuente cercana a la organización dijo el domingo a la AFP que los traductores disponibles en las ruedas de prensa son solicitados directamente por cada selección según sus intereses, pero precisó que a partir de ahora se integraría el español en las traducciones.

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La AFP constató que en la página web de la FIFA ya está habilitada la opción de traducción simultánea en este idioma. En México, el país con más hispanohablantes del mundo, la lengua es una cuestión de identidad respecto a su vecino del norte.

Si bien la mayor parte de los partidos del torneo se disputan en Estados Unidos y otros pocos en Canadá, los aztecas reciben 13 juegos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, ocho de los 48 países que lo disputan tienen el español como idioma.

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Vinícius Jr., que desde 2018 vive en Madrid, reía. "Sí sí puedes", decía alentando al periodista que siguiera en español. Pero después perdió esa pequeña batalla.

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