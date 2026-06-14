Este domingo, después de varios días recibiendo críticas e insultos, el conductor de Televisa, Mauricio Ymay, se disculpó en redes sociales por sus desafortunados comentarios relacionados a las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México los días previos a la inauguración del Mundial 2026.

Después de reflexionar sobre sus dichos, Ymay compartió un mensaje sentido buscando el perdón del público.

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"Mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad. En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan", escribió en primera instancia.

Más tarde, reconoció que "como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país. A ellas ofrezco una sincera disculpa por mis desafortunados comentarios".

Finalmente, aseguró que recibió comentarios y críticas constructivas que lo ayudaron a reflexionar y a publicar este mensaje a modo de disculpas.

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He escuchado, he reflexionado y este es mi mensaje. pic.twitter.com/MDDymJaPkv — Mauricio Ymay (@MauricioYmay) June 14, 2026

¿QUÉ DIJO MAURICIO YMAY SOBRE LAS MANIFESTACIONES EN CIUDAD DE MÉXICO?

Al discutir con Faitelson sobre las manifestaciones que tomaron lugar en la capital del país y que llegaron incluso a las puertas del estadio Ciudad de México, Ymay fue señalado por sus comentarios sobre cómo detener dichas movilizaciones sociales.

"Tanquetas, agua con potencia, balas de goma, vámonos y ¿sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? Vámonos, no estamos para eso. Agua, agua, balas de goma, pum pum pum, ¿sabes cuándo se vuelve a cerrar Reforma? Vámonos, pero bueno, a lo que sigue", dijo el conductor.

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Pum, pum, pum, tanquetas,balas de goma, chorros de agua, vamonos, ¿sabes cuando van a volver a protestar? Nunca. Este señor @MauricioYmay es el mismo que pide que castiguen a jugadores por violentos. pic.twitter.com/WZVL3XhxVP — Leal (@francoleal215) June 14, 2026

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