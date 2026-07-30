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Una agresión armada registrada la noche de este miércoles en la colonia Argentina Antigua, alcaldía Miguel Hidalgo, dejó como saldo un hombre muerto y otro lesionado.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron a un estacionamiento ubicado en la calle Lago Viedma, donde encontraron a un hombre de 27 años sin vida a causa de impactos de arma de fuego.
Las primeras investigaciones señalan que la víctima convivía con otras personas cuando un sujeto que portaba un casco de motociclista ingresó al establecimiento y realizó varios disparos. Tras la agresión, el atacante escapó a bordo de una motocicleta en la que ya lo esperaba un cómplice.
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La zona fue acordonada por elementos de la SSC, mientras peritos y personal ministerial realizaron las diligencias correspondientes. Además, autoridades revisan las cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape de los responsables.
De acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, la víctima es relacionada con una célula delictiva ligada con la Unión Tepito.
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js/LL
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