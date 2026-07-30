Culiacán, Sin.- El desaforado alcalde de Ahome y aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Gerardo Octavio “N”, aún enfrenta dos procesos penales relacionados con presuntos actos de corrupción, los cuales aún se encuentran en la etapa intermedia del proceso penal.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que uno de los casos que se ventilan en juzgados, se deriva de la presunta celebración de un contrato de arrendamiento de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública del Ahome, sin licitar.

A través de un comunicado, el Órgano Autónomo de Justicia, citó que junto con Gerardo Octavo “N”, fueron vinculados a proceso como presuntos responsables del delito relacionado con el desempeño irregular de la función pública, los hoy exfuncionarios municipales.

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Genaro “N”, Julio Cesar “N”, Antonio Humberto “N”, Gerardo Iván “N”, Héctor Adonai “N”, Judith Elena “N”, Fausto Rubén “N” y Marisol “N”.

En el documento divulgado por la Fiscalía General del Estado, se mencionó que en el caso del exalcalde de Ahome, también se la imputo el delito de ejercicio indebido del servicio público.

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Sobre el segundo proceso judicial que se le sigue, está relacionado con la presunta contratación irregular de servicios de asesoría para la recuperación del ISR de Participaciones Federales, en este caso también fueron vinculados a Proceso Genaro “N”, Cecilia “N”, Antonio Humberto “N”, Gerardo Ivan “N”, Héctor Adonai “N”, Fausto Rubén “N”, Judith Elena “N” y Marisol “N”.

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La dependencia judicial confirmó que ambos asuntos permanecen activos y se encuentran programados para audiencias intermedia durante el mes de agosto próximo, como parte de la continuidad de los procesos penales.

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En el mes de julio del 2025, luego de ser vinculado a un nuevo proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, por el arrendamiento, sin licitar de 126 patrullas, el exalcalde de Ahome, Gerardo “N” dijo que continuaría defendiendo de las imputaciones, ya que tiene confianza que todo se va aclarar en tribunales.

En la continuación de la nueva audiencia de la causa penal 1026/2025, junto con nueve exmiembros de su gabinete de su primer trienio 2021-2024, los cuales formaron parte del comité de adquisiciones que aprobaron celebrar el arrendamiento de patrullas sin licitación pública, fueron vinculados a proceso por el Juez de Control que conoce la causa.

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Luego de una larga audiencia, el desaforado alcalde de Ahome, externó que asume su derecho de defenderse de las imputaciones que pesan en su contra, por lo que su equipo de asesores jurídicos atienden todos los requerimientos y acreditan pruebas de descargo.

Vargas Landeros externó que la resolución que emitió el juez en esta nueva causa jurídica en su contra y de los exmiembros de su gabinete, no es la que esperaban, puesto que sus abogados, acreditaron que el contrato de arrendamiento de las patrullas por un monto de 171 millones de pesos se justificó, por la carencia de suficiente equipo y los resultados que se dieron.

LL