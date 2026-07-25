Chihuahua. - La tarde de este sábado se llevó a cabo una reunión en Chihuahua donde fundadores y consejeros de MORENA cerraron filas en apoyo al aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar.

En el evento estuvieron presentes fundadores del partido de la 4T en Chihuahua y Ciudad Juárez, quienes respaldaron el proyecto del alcalde con licencia y quien busca la gubernatura del estado.

Uno de ellos fue Javier Cuevas, fundador de MORENA, quien aseguró que Pérez Cuéllar, es la mejor opción para encabezar la transformación en Chihuahua, además de reconocer la experiencia que ha demostrado desde su incorporación a Morena.

A su vez, Patricia Mendoza, lideresa del partido desde sus inicios en Ciudad Juárez, afirmó que Pérez Cuéllar es la mejor opción para encabezar la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, e instó a militantes y simpatizantes a respaldar este proyecto tanto en el proceso interno como en la etapa constitucional.

En el evento estuvieron presentes fundadores del partido de la 4T en Chihuahua y Ciudad Juárez, quienes respaldaron el proyecto del alcalde. | Foto: Especial.

Lee también Maru Campos fortalece alianza con la firma brasileña Embraer; es el tercer fabricante de aviones civiles más grande del mundo

Por su parte, Sergio González Rojo, otro de los fundadores presentes en el evento, dijo que existe la necesidad de defender a Morena del fraude y la simulación de las autoridades electorales, por lo que resaltó la trayectoria del aspirante dentro del partido.

[Publicidad]

De la misma manera, la diputada Herminia Gómez, referente del morenismo chihuahuense, destacó que Morena representa la esperanza del pueblo de Chihuahua y que Pérez Cuéllar es el liderazgo que permitirá que la transformación llegue al estado grande.

Carlos Chávez Quevedo, otro de los fundadores del partido, resaltó también la trayectoria del aspirante dentro de Morena y lo exhortó a seguir trabajando por la transformación del estado y por el campo chihuahuense, que ha permanecido abandonado durante muchos años.

Por su parte, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció el apoyo de militantes, simpatizantes, consejeros y fundadores de Morena, así como reconocidos liderazgos de la izquierda chihuahuense, que le brindan su respaldo.

[Publicidad]

El líder morenista manifestó que en su trayectoria de más de 10 años impulsando la Cuarta Transformación en el estado. | Foto: Especial.

Lee también Chihuahua y Regal Nexford reafirman compromiso aeroespacial; compañía ha invertido casi 14 mdd

El también consejero nacional de Morena resaltó la importancia de que más de 2 mil 27 años acumulados de militancia de morenistas comprometidos con rescatar a Chihuahua del abandono se encuentren representados en este gran encuentro.

El líder morenista manifestó que en su trayectoria de más de 10 años impulsando la Cuarta Transformación en el estado, ha logrado responder con hechos y resultados al movimiento desde las distintas responsabilidades que ha desempeñado dentro del partido.

[Publicidad]

“Quiero decirles que he puesto todo mi entusiasmo, todas las fuerzas, toda la pasión y con la inteligencia que tenga para cumplirle al movimiento”, aseguró.

Pérez Cuéllar señaló que, durante su recorrido por el estado, la ciudadanía le ha manifestado la necesidad de un verdadero cambio, ya que señaló que existe abandono del actual gobierno estatal, situación que calificó como una gran falta de respeto para el pueblo chihuahuense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr