Chivas vs FC Juárez: EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026 – Liga MX

Las Chivas y el FC Juárez se enfrentan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El estadio Akron será el escenario donde el Rebaño y los Bravos midan fuerzas con el objetivo de quedarse con la victoria.

El equipo de Gabriel Milito volverá a jugar frente a su afición, luego de la derrota (0-2) que sufrió la semana pasada con el Toluca.

Por tal motivo, para los rojiblanos será sumamente importante quedarse con los tres puntos.

Para la escuadra fronteriza, también será más que valioso sumar su primer triunfo en el naciente torneo del futbol mexicano, luego de que perdiera (0-1) con el Puebla en la primera jornada.

Los dos clubes tienen la necesidad de ganar para no rezagarse en la tabla del Apertura 2026.

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Sin embargo, la obligación está del lado de las Chivas, sobre todo, por que es el equipo con la plantilla más costosa de este certamen.

El Rebaño tiene a su favor el historial de enfrentamientos, ya que sólo ha perdido un partido en sus últimos 10 duelos con el FC Juárez, con slado de cinco victorias y cuatro empates.

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Aunque, jugando en condición de local ante los Bravos, el conjunto rojiblanco cuenta únicamente con tres triunfos en las siete visitas que los ha recibido; el resto de resultados son dos empates y dos derrotas.

Gabriel Milito y sus dirigidos también necesitan aprovechar la ventaja de la localía, máxime porque ya dejaron los primeros tres puntos contra los Diablos Rojos.

Además, en la siguiente jornada estarán visitando al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, por lo que no pueden permitir que se les escape la victoria.

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Sin embargo, la última ocasión que los fronterizos visitaron el inmueble rojiblanco se quedaron con la victoria.

Aquel encuentro fue parte de la Jornada 5 del Apertura 2025, por lo que todavía está fresco ese descalabro de las Chivas ante el FC Juárez en el estadio Akron.

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¿Cuál es el XI titular de Chivas?

🇫🇷 ¡Esta es la alineación del equipo más querido y popular de México! 🇫🇷



¡VAMOS JUNTOS POR LOS 3 PUNTOS! 🫂#MásAcciónMásDiversión en @calientesports 📲👉 https://t.co/lW6iHG8HYM pic.twitter.com/xG6G8YhmpC — CHIVAS (@Chivas) July 25, 2026

¿Cuál es el XI titular de FC Juárez?

Listo el XI INICIAL de la J2 presentado por @corona_mx ¡Dale, BRAVOS! 👊⚒️🔥 pic.twitter.com/Aq97d5AvBI — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 25, 2026

Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs FC Juárez

¡El Rebaño lo intentó y lo intentó hasta que lo consiguió! 💪



Con gol de 'Piojo' Alvarado, sumamos los primeros 3 puntos del torneo 🐐



¡A seguir en este camino, Guadalajara! 🔴⚪️ pic.twitter.com/Sqktx1n0YP — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

¡PIOJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ¡LO GANA EL GUADALAJARAAAAAAAAAAAA! — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

90+2' Último cambio Rojiblanco:

⬅️ Sale Bryan González

➡️ Entra Jonathan Pérez



¡VAMOOOS! pic.twitter.com/ofP5Thzp2W — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

81’ Cambio en nuestros Bravos y DEBUT. | 🐎0-0🐐 | 2T



⬅️ Sale:

2 Gilberto Sepúlveda

➡️ Entra:

198 Ricardo Juárez@Megacable pic.twitter.com/Ua9R5OqBNu — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 26, 2026

73' Triple modificación Rojiblanca:

⬅️ Salen Castillo, Gutiérrez y Ledezma

➡️ Entran Campillo, Castañeda y @Richymarin19



¡CON TODO, ROJIBLANCOS! 🔴⚪️ pic.twitter.com/HJZcnlOYud — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

69’ Cambio en nuestros Bravos. | 🐎0-0🐐 | 2T



⬅️ Sale:

19 Óscar Estupiñán

➡️ Entra:

17 Luca Martínez Dupuy @Megacable pic.twitter.com/P1fHvx2ytS — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 26, 2026

65’ Triple cambio en nuestros Bravos. | 🐎0-0🐐 | 2T



⬅️ Salen:

21 Ricardinho

22 Javier Aquino

23 Haret Ortega



➡️ Entran:

6 Monchu Rodríguez

10 Jairo Torres

33 Javier Nevárez@Megacable pic.twitter.com/WZx6ryhVve — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 26, 2026

60' Primera modificación Rojiblanca:

⬅️ Sale Carrillo

➡️ Entra Álvarez



¡VENGA, 'EFRA'! 👏 pic.twitter.com/y8gU4qOVuo — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

¡YA SE JUEGAAAAAA LA SEGUNDA MITAD EN EL @ESTADIOAKRON! 🙌



¡DALEEEEE, REBAÑOOOOOO! ¡POR EL TRIUNFO! 🐐



📺 Sigue el partido EN VIVO por la señal de @PrimeVideoMX 👉 https://t.co/QLZguZvNUV pic.twitter.com/0zH11nrgcW — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

34’ 🧤 ¡ATAJADÓN DE JURADO!

Nuestro capitán evita el primero con una gran intervención. | 🐐0-0 🐎 | 1T — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 25, 2026

12' ¡Segundo aviso del Guadalajara! 👀



Jugada a balón parado que termina con un remate en segundo poste de 'Hormiga'. Sin embargo, nuestro delantero se ubicaba en fuera de lugar. — CHIVAS (@Chivas) July 25, 2026

Universal Deportes 04:59 PM Chivas vs FC Juárez: EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026 – Liga MX