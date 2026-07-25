Chivas vs FC Juárez: EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026 – Liga MX

[Publicidad]
Las Chivas y el FC Juárez se enfrentan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.
El estadio Akron será el escenario donde el Rebaño y los Bravos midan fuerzas con el objetivo de quedarse con la victoria.
El equipo de Gabriel Milito volverá a jugar frente a su afición, luego de la derrota (0-2) que sufrió la semana pasada con el Toluca.
Por tal motivo, para los rojiblanos será sumamente importante quedarse con los tres puntos.
Para la escuadra fronteriza, también será más que valioso sumar su primer triunfo en el naciente torneo del futbol mexicano, luego de que perdiera (0-1) con el Puebla en la primera jornada.
Los dos clubes tienen la necesidad de ganar para no rezagarse en la tabla del Apertura 2026.
[Publicidad]
Sin embargo, la obligación está del lado de las Chivas, sobre todo, por que es el equipo con la plantilla más costosa de este certamen.
El Rebaño tiene a su favor el historial de enfrentamientos, ya que sólo ha perdido un partido en sus últimos 10 duelos con el FC Juárez, con slado de cinco victorias y cuatro empates.
Lee También Chivas recibe al FC Juárez con la obligación de sumar su primer triunfo en el Apertura 2026
[Publicidad]
Aunque, jugando en condición de local ante los Bravos, el conjunto rojiblanco cuenta únicamente con tres triunfos en las siete visitas que los ha recibido; el resto de resultados son dos empates y dos derrotas.
Gabriel Milito y sus dirigidos también necesitan aprovechar la ventaja de la localía, máxime porque ya dejaron los primeros tres puntos contra los Diablos Rojos.
Además, en la siguiente jornada estarán visitando al Puebla en el estadio Cuauhtémoc, por lo que no pueden permitir que se les escape la victoria.
[Publicidad]
Sin embargo, la última ocasión que los fronterizos visitaron el inmueble rojiblanco se quedaron con la victoria.
Aquel encuentro fue parte de la Jornada 5 del Apertura 2025, por lo que todavía está fresco ese descalabro de las Chivas ante el FC Juárez en el estadio Akron.
Lee También Resultado Liga MX: Atlante regresa al Estadio Azteca con un apretado empate ante el América
[Publicidad]
¿Cuál es el XI titular de Chivas?
¿Cuál es el XI titular de FC Juárez?
Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs FC Juárez
Universal Deportes 04:59 PM
Chivas vs FC Juárez: EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026 – Liga MX
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Cruz Azul conquista el Campeón de Campeones al derrotar a Toluca y se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi
Tendencias
Anuncios de Marvel en la Comic-Con de San Diego desatan euforia en los fans; conoce las nuevas producciones del MCU
Mundo
Periodistas defienden en el Festival Gabo la esencia de su oficio; alertan por el avance de la IA
Universal Deportes
Liga MX: Santos vs Atlas – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026