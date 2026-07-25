Este sábado se enfrentarán los dos mejores equipos del futbol mexicano en los últimos años, y lo harán por el título de Campeón de Campeones.

Con el estadio Dignity Health Sports Park, de Estados Unidos, como escenario, Toluca y Cruz Azul se enfrentarán con el objetivo de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Los Diablos Rojos llegan después de haber conseguido su bicampeonato, mientras los cementeros lo hacen por haber vencido a Pumas en el último campeonato del futbol mexicano.

Será además un duelo de experiencia contra juventud. Por un lado el veterano Antonio Mohamed y enfrente, el "novato" Joel Huiqui. Ambos buscan aumentar su legado en sus respectivos clubes.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL CAMPEÓN DE CAMPEONES DE CRUZ AZUL VS TOLUCA?

Día: sábado 25 de julio

Horario: 18:30 horas

Estadio: Dignity Health Sports Park, Estados Unidos

Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX

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