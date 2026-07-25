La primera gran prueba para Joel Huiqui ya está aquí. El técnico de Cruz Azul afrontará su primera final del semestre contra Antonio Mohamed, un entrenador experto en partidos decisivos.

La Máquina y los Diablos disputan esta tarde el Campeón de Campeones, en California.

Además del trofeo, el ganador obtendrá el derecho de enfrentarse a Lionel Messi y al Inter Miami por la Campeones Cup.

Huiqui sabe que esta final marcará el rumbo de su joven carrera como técnico. Joel sorprendió al conducir a Cruz Azul al campeonato del torneo pasado, pero ahora tendrá enfrente a Mohamed, quien conoce de sobra la presión de las finales.

“Yo estoy esperando [el partido]. Debemos recuperar al equipo, hacer un trabajo complementario con los que no jugaron tanto tiempo y pensar ya en el sábado. Es el partido más importante de nuestro semestre”, dijo.

La Máquina llega con el ánimo elevado, luego de remontar sus partidos contra Atlético de San Luis y Puebla.

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Mohamed, sin embargo, podría afrontar la final sin dos piezas importantes. Paulinho y Pavel Pérez no tienen segura su presencia, por problemas físicos. “No creo que ni Paulinho ni Pavel lleguen al sábado. A ver, espero que estén lo más rápido posible, pero me ocupo con los que están. Con los que no están… hasta que me los entreguen los miraré para jugar y mientras tanto me ocupo de los que están. Veremos eso, no creo que lleguen”, declaró el técnico, previo al partido.

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