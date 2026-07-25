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¡La Feria del Elote y el Maíz 2026 ya tiene fecha! Si eres fan de la gastronomía mexicana y tienes ganas de disfrutar actividades recreativas junto con buena música, entonces no puedes perderte la oportunidad de ir.
Hoy en Menú te contamos cuándo y dónde se llevará a cabo, pues además se trata de un evento con entrada gratis.
¿Qué habrá en la Feria del Elote y el Maíz?
Durante 5 días, la Feria del Elote y el Maíz 2026 ofrecerá un espacio para disfrutar este alimento, altamente valorado en la cocina mexicana, en distintas presentaciones.
En su edición XXI, rendirá homenaje a uno de los productos considerados como el pilar de la cultura, la identidad y la gastronomía de México: el maíz.
De acuerdo con la secretaria de Cultura y Turismo del Edomex, Nelly Carrasco Godínez, este evento será “una de las celebraciones más importantes de la región”, donde se podrán disfrutar antojitos como:
- Elotes preparados
- Esquites
- Tamales
- Pan de elote
- Bebidas a base de maíz
La feria se desarrollará en un ambiente completamente familiar, por lo que puede ser un buen plan para disfrutar durante tu fin de semana y en compañía de tus amigos, pareja e hijos.
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¿Qué otras actividades habrá en la Feria del Elote y el Maíz 2026?
Según lo han informado las autoridades mexiquenses, la agenda de la Feria del Elote y el Maíz 2026 se completará con actividades como:
- Presentaciones musicales: bandas, agrupaciones de música tropical, sonideros y más
- Espectáculos folclóricos: La Guelaguetza, Ballet Folclórico Tonanitla, entre otros
- Exhibiciones artesanales
- Actividades recreativas
Tanto el acceso al evento como a las actividades será gratis; sin embargo, te recomendamos llevar algo de efectivo porque los alimentos y las bebidas, tanto de los expositores como de los productores locales, tendrán costo adicional.
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¿Dónde será la Feria del Elote y el Maíz 2026?
Si aún no tienes planes, vete preparando para disfrutar la comida y riqueza del maíz en el municipio de Tonanitla, Estado de México. Según cálculos de Google Maps, se encuentra a 45 minutos desde la capital.
La feria se realizará del miércoles 5 al domingo 9 de agosto, por lo que todavía tienes tiempo para ir organizando tu próxima escapada glotona. ¿Ya sabes con quién vas a ir?
- Dirección: Boulevard 20 de de Noviembre, Santa María Tonanitla, Estado de México. A un costado de la Presencia Municipal.
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