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Guanajuato.- Tras una persecución por caminos de terracería, y con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) interceptaron y detuvieron a diez presuntos integrantes de una organización delictiva en el municipio de La Piedad, Michoacán, que colinda con Guanajuato.
Entre las diez personas se encuentra el presunto líder de una célula operativa, identificado como Carlos Giovanni “N”, alias “El Ojón”, encargado de coordinar ataques armados contra grupos rivales en la zona.
Las personas detenidas son originarias de los estados de Jalisco y Michoacán.
La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que las personas capturadas presuntamente son probables responsables de delitos de alto impacto ocurridos en Guanajuato.
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Detalló que, a raíz de la detención de un presunto integrante de esa célula en territorio de Guanajuato, se diseñó una operación táctica conjunta tierra-aire que comenzó en comunidades rurales de los municipios de Pénjamo y Guanajuato, donde fueron detectadas personas armadas con vestimenta táctica.
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Con esta operación aseguraron ocho armas largas, un arma tipo escuadra 9 milímetros y cuatro aditamentos lanzagranadas, así como 35 cargadores para fusil, cientos de cartuchos útiles de diversos calibres y 85 artefactos ponchallantas.
También se aseguró equipo táctico: cascos balísticos con siglas de la organización criminal, chalecos con placas de protección y más de 200 dosis con características propias del cristal y la marihuana.
La corporación dijo que los objetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Michoacán para determinar su situación jurídica.
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