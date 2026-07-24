Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Un grupo de 45 reos, considerados de alta peligrosidad, fueron movilizados de distintos centros penitenciarios del país al centro federal de reinserción social número 15, del municipio de Villa Comaltitlán, ubicado en la costa de Chiapas, informaron fuentes de seguridad.

Los internos que enfrentan sentencias por delitos de alto impacto y por delincuencia organizada llegaron al aeropuerto de Tapachula en una aeronave de la Guardia Nacional.

Arribaron custodiados por medio centenar de agentes del sistema penitenciario nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Después fueron llevados por carretera al centro penitenciario, localizado a 60 kilómetros de Tapachula.

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Los internos que enfrentan sentencias por delitos de alto impacto y por delincuencia organizada llegaron al aeropuerto de Tapachula en una aeronave de la Guardia Nacional. | Foto: Ilustrativa/ Archivo/ Especial.

Los 45 reclusos salieron del aeropuerto a la cárcel de Villa Comaltitlán en dos autobuses, en medio de un fuerte operativo integrado por agentes federales.

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El traslado de este viernes es el tercero que se realiza de otros estados, que llega a esa región de Chiapas.

El pasado mes llegaron 95 presos; en enero lo hizo otro grupo de 30 sentenciados.

Lugareños y pobladores de municipios vecinos han manifestado preocupación por esos traslados. Consideran que los internos crean un ambiente de incertidumbre y temor en el ámbito de la seguridad.

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En regiones focalizadas de Chiapas continúa la violencia entre grupos criminales, que enfrentan la acción militar y policíaca, por la disputa territorial y las rutas criminales.

La frontera sur es un paso del tráfico de drogas, armas y migrantes, que provienen de Centro y Sudamérica en su ingreso por el país y hacia Estados Unidos.

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JACL/cr