Estados | 24-07-26 | 20:38 |

Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Un grupo de , fueron movilizados de distintos centros penitenciarios del país al centro federal de reinserción social número 15, del municipio de Villa Comaltitlán, ubicado en la costa de , informaron fuentes de seguridad.

Los internos que enfrentan y por delincuencia organizada llegaron al en una aeronave de la Guardia Nacional.

Arribaron custodiados por medio centenar de agentes del sistema penitenciario nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Después fueron llevados por carretera al centro penitenciario, localizado a 60 kilómetros de Tapachula.

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Los internos que enfrentan sentencias por delitos de alto impacto y por delincuencia organizada llegaron al aeropuerto de Tapachula en una aeronave de la Guardia Nacional. | Foto: Ilustrativa/ Archivo/ Especial.
Los internos que enfrentan sentencias por delitos de alto impacto y por delincuencia organizada llegaron al aeropuerto de Tapachula en una aeronave de la Guardia Nacional. | Foto: Ilustrativa/ Archivo/ Especial.

Los 45 reclusos salieron del aeropuerto a la cárcel de Villa Comaltitlán en dos autobuses, en medio de un fuerte operativo integrado por agentes federales.

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El traslado de este viernes es el tercero que se realiza de otros estados, que llega a esa región de Chiapas.

El pasado mes llegaron 95 presos; en enero lo hizo otro grupo de 30 sentenciados.

Lugareños y pobladores de municipios vecinos han manifestado preocupación por esos traslados. Consideran que los internos crean un ambiente de incertidumbre y temor en el ámbito de la seguridad.

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En regiones focalizadas de Chiapas continúa la violencia entre grupos criminales, que enfrentan la acción militar y policíaca, por la disputa territorial y las rutas criminales.

La frontera sur es un paso del tráfico de drogas, armas y migrantes, que provienen de Centro y Sudamérica en su ingreso por el país y hacia Estados Unidos.

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JACL/cr

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