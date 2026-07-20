San Cristóbal de las Casas, Chiapas. - El Congreso anunció la creación del municipio número 125, llamado Ach’lum El Triunfo, en un territorio que comprendía la jurisdicción de Simojovel, en extrema pobreza, habitado por indígenas tzotziles, tzeltales y población mestiza.

Son 11 comunidades las que conformarán el municipio:

Ach’lum El Triunfo

La Ceiba

El Triunfo

Chapayal

José Castillo Tielmas

Los Arrayanes

El Pencil

San Antonio Nuevo León

La Frontera

Porvenir Vinote

La Ceiba.

La presidenta del Congreso, Alejandra Gómez informó que los habitantes en asamblea votaron por la creación del nuevo municipio, como “un paso que fortalece la participación ciudadana” para la microrregión.

Simojovel, un territorio de 446,99 kilómetros cuadrados, ha estado por decenios marginado, por lo que, con la creación del nuevo municipio, se espera que las 11 comunidades puedan tener acceso a los servicios básicos, así como realizar trámites en la alcaldía, sin necesidad de caminar varias horas para llegar a una oficina gubernamental.

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Los habitantes de las 11 comunidades habían dicho que desde 1986 habían pedido a los gobernadores que creara un nuevo municipio, pero fue en el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, que lo consiguieron. “La creación de del municipio hacer realidad un anhelo histórico”, reseñó Abelardo Cruz Pérez, representante de las 11 comunidades.

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El alcalde de Simojovel, Agenor Domínguez Hernández, dijo que los habitantes de las 11 comunidades lograron lo que habían demandado.

El Congreso publicará el decreto de la creación del nuevo municipio en el Periódico Oficial de Chiapas, como una propuesta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para luego los habitantes puedan recibir la constancia de creación del municipio Ach’lum El Triunfo.

Así, Chiapas con una extensión territorial de 73 mil 289 kilómetros cuadrados, tiene ahora un nuevo municipio Ach’lum El Triunfo, que está ubicado en el extremo oriente de Simojovel, tendrá como vecinos a las jurisdicciones de Pantelhó y Tila.

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