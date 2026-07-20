Chihuahua.- Durante este lunes se informó del aseguramiento de al menos 18 kilogramos de semilla de amapola en la Sierra del estado de Chihuahua.

Lo anterior se logró durante un operativo implementado por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en las inmediaciones de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Según se detallado, el hallazgo se registró cuando personal de ambas corporaciones realizaba recorridos de vigilancia terrestres en la zona, en el lugar se localizó un total de siete botellas de plástico semienterradas y ocultas entre la vegetación, lo que motivó una inspección del área.

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Al revisar los recipientes, los elementos confirmaron que contenían semilla de amapola, con un peso aproximado de 18 kilogramos, por lo que procedieron a su aseguramiento conforme a los protocolos correspondientes.

Posteriormente, el material asegurado fue destruido mediante incineración por personal del Ejército Mexicano, con el propósito de impedir su utilización para actividades ilícitas.

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Este aseguramiento forma parte de los operativos permanentes que la SSPE mantiene en coordinación con las Fuerzas Armadas en la región serrana de Chihuahua, para inhibir la producción y el trasiego de drogas.

De momento no se confirmaron personas detenidas en este hecho.

LL