TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Fuerzas de seguridad, detuvieron a dos presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, con los cuales suman once los detenidos de esa organización, acusados del asesinato de ocho personas, cuyos cuerpos fueron arrojados en un tramo de la carretera, entre los municipios de Jitotol y Bochil, el pasado 8 de julio, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Como parte de las Investigaciones fue identificada la octava víctima del múltiple crimen. Se trata de Diana Paulette O.A, una menor de 17 años de edad, estudiante, que ya fue entregada a sus familiares para su inhumación.

Familiares y autoridades periciales habían identificado a siete personas: Dos jóvenes originarios del municipio La Concordia; dos de San Fernando; una mujer de Villacorzo; un hombre más del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, y otro varón de Pantepec.

La causa del asesinato múltiple fueron las disputas de plazas y distribución de narcomenudeo en aquella región del norte de Chiapas.

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La tarde de este lunes, Llaven Abarca señaló que en la comunidad Ocuilapa del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, fueron detenidos recientemente cinco integrantes de otra célula del Cartel de Sinaloa, en posesión de armas de fuego y vehículos robados.

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De los cinco aprehendidos, dos de ellos participaron en el asesinato de los ocho. Ellos son Leonardo, "El Cochi loco", originario de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, y Javier Arnoldo N, "El Pollo", de Alta Verapaz, Guatemala.

La autoridad ministerial, con base en los elementos de prueba, pedirá a la autoridad jurisdiccional 140 años de prisión para cada responsable, " para que quede claro el mensaje que en Chiapas no habrá impunidad para ninguna conducta delictiva", aseguró el fiscal general.

El pasado 11 de julio, fuerzas de seguridad, policías ministeriales, con apoyo del Ejército, aprehendieron a nueve presuntos involucrados en el múltiple crimen.

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Daniel Alberto “N”, Jesús Miguel “N”, Rafael Alexánder “N”, Anthoni Josué “N”, Carlos “N”, Rolando René “N”, Felipe de Jesús “N”, José Iván “N” y Josué “N”, dijeron que pertenecen al Cartel de Sinaloa.

Los presuntos delincuentes fueron capturados en posesión de tres vehículos, 29 armas de fuego, entre ellas armas largas AK-47 y R-15, armas cortas, múltiples municiones, equipo táctico, chalecos camuflados, poncha llantas y diversas prendas tácticas.

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Llevaban además 24 juegos de esposas, una bolsa de cintillos, múltiples celulares, radios de comunicación, drones, narcóticos, bolsas con hierba y cocaína, diversa documentación y otros materiales.

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