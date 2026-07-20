Tras 40 días de actividades, el FIFA Fan Festival Nuevo León concluyó con una asistencia acumulada de 2.5 millones de personas, consolidándose como el evento público más grande en la historia del estado y dejando un legado que, según sus organizadores, trasciende la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Realizado en Parque Fundidora, el festival se convirtió en el principal punto de encuentro para los aficionados durante el Mundial, al reunir a familias, jóvenes, niñas y niños, así como visitantes nacionales e internacionales que vivieron la experiencia mundialista fuera de los estadios.

De acuerdo con el comunicado oficial, la magnitud del FIFA Fan Festival Nuevo León fue equivalente, por volumen acumulado de asistentes, a aproximadamente 10 ediciones del festival Pa’l Norte, una cifra que refleja la dimensión inédita del proyecto para la entidad.

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Un modelo sin costo para el gobierno estatal

El festival fue copromovido y cofinanciado por Parque Fundidora y el Comité Organizador Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 26, mientras que la operación estuvo a cargo de Apodaca Group.

Uno de los aspectos que más destacaron los organizadores fue el modelo financiero y operativo implementado, el cual permitió generar ingresos propios a través de boletaje, patrocinios, alimentos, bebidas y otras actividades comerciales.

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Aunque el balance financiero definitivo se conocerá una vez concluido el proceso de cierre y conciliación de ingresos y egresos, los resultados preliminares apuntan a una recuperación significativa de los recursos destinados al proyecto, sin representar un costo para el Gobierno Central del Estado de Nuevo León.

El “Mundial de la gente”

Durante las seis semanas de actividades, Parque Fundidora albergó transmisiones de partidos, experiencias para aficionados, oferta gastronómica y una programación artística de primer nivel que incluyó presentaciones de Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias, R3hab, DPR Ian, Jumbo, Caballo Dorado, Los Payasónicos y Carín León, quien cerró el festival.

Para Bernardo Bichara Assad, presidente del Comité Coordinador Estatal y del Consejo de Administración de Parque Fundidora, el resultado demuestra la capacidad de Nuevo León para organizar eventos de gran escala.

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“Nuevo León demostró que puede pensar en grande, coordinar en grande y ejecutar en grande. Nuestro reto era lograr que la Copa del Mundo no se quedara solamente dentro de un estadio, sino que llegara a toda nuestra gente”, expresó Bichara.

Por su parte, Alejandro Hütt Valenzuela, FIFA Host City Manager de Monterrey, calificó al festival como un caso de éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y consideró que su modelo podría servir como referencia para futuras ediciones del torneo.

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Jesús Flores Elizondo, vicepresidente ejecutivo de Apodaca Group, subrayó que el proyecto demostró que la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y organismos internacionales puede generar experiencias de clase mundial con alto impacto social y responsabilidad financiera.

El éxito del FIFA Fan Festival Nuevo León fue atribuido al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, Parque Fundidora, el Comité Organizador Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 26, Apodaca Group, patrocinadores, artistas, voluntarios, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Con su cierre, Nuevo León no solo concluyó una de las celebraciones más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también dejó un precedente sobre la capacidad del estado para albergar eventos masivos de alcance internacional.

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