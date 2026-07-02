[Publicidad]
Monterrey. - La Administración del Parque Fundidora advirtió que las personas que ingresen al recinto sin autorización podrán ser puestas a disposición de las autoridades por el presunto delito de allanamiento de propiedad privada, luego de los disturbios registrados durante la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador en el Fan Fest.
La noche del martes, el área destinada para seguir el encuentro alcanzó su capacidad máxima cerca de una hora y media antes del silbatazo inicial.
Lee también La noche en la que todo México festejó el triunfo histórico
Ante la saturación, elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil cerraron los accesos al parque para impedir el ingreso de más asistentes.
La medida provocó inconformidad entre cientos de aficionados que permanecían en el exterior. Algunos intentaron abrir los portones por la fuerza y otros brincaron las bardas metálicas que delimitan el Parque Fundidora y el Paseo Santa Lucía para tratar de ingresar al evento.
Para contener la situación, los cuerpos de seguridad utilizaron gas irritante con el fin de dispersar a la multitud, lo que derivó en momentos de tensión y algunos enfrentamientos entre policías y asistentes.
[Publicidad]
Videos difundidos en redes sociales mostraron empujones y personas corriendo en las inmediaciones del recinto.
Lee también Festejos por triunfo de México ante Ecuador terminan en riñas en Mazatlán, Sinaloa; policías son agredidos
Tras los hechos, la Administración del Parque Fundidora reiteró que el acceso a sus instalaciones debe realizarse únicamente por las entradas autorizadas y respetando las medidas de aforo establecidas para cada actividad.
[Publicidad]
El organismo insistió en que cualquier ingreso irregular al parque puede derivar en consecuencias legales y en la puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
[Publicidad]
Más información
Estados
Hidalgo activa semáforo amarillo por lluvias; alerta por aumento en ríos y deslaves
Descubre y Compra
Nintendo Switch OLED en menos de 6 mil pesos en Amazon México; así aplican los meses sin intereses
Tendencias
La Velada del Año 6: ¿Quién es Quackity?; Ibai Llanos anuncia a streamer mexicano como comentarista
Economía
Magnicharters pierde certificado como operador aéreo; incumplió requisitos para operar, señala Comunicaciones y Transportes
Fútbol
Pumas Femenil estrenará jersey exclusivo en el Apertura 2026, así fue el anuncio de la nueva era
Fútbol
Katia Itzel sigue haciendo historia, estará en el partido de Messi
Espectáculos
¿Ernesto Laguardia será el primer habitante de la LCDLFM4? Estas son las pistas
Fútbol
¡MÉXICO HISTÓRICO! Quieren paso perfecto en el mundial