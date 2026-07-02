Monterrey. - La Administración del Parque Fundidora advirtió que las personas que ingresen al recinto sin autorización podrán ser puestas a disposición de las autoridades por el presunto delito de allanamiento de propiedad privada, luego de los disturbios registrados durante la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador en el Fan Fest.

La noche del martes, el área destinada para seguir el encuentro alcanzó su capacidad máxima cerca de una hora y media antes del silbatazo inicial.

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Ante la saturación, elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil cerraron los accesos al parque para impedir el ingreso de más asistentes.

La medida provocó inconformidad entre cientos de aficionados que permanecían en el exterior. Algunos intentaron abrir los portones por la fuerza y otros brincaron las bardas metálicas que delimitan el Parque Fundidora y el Paseo Santa Lucía para tratar de ingresar al evento.

Foto: Marcela Perales / EL UNIVERSAL

Para contener la situación, los cuerpos de seguridad utilizaron gas irritante con el fin de dispersar a la multitud, lo que derivó en momentos de tensión y algunos enfrentamientos entre policías y asistentes.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron empujones y personas corriendo en las inmediaciones del recinto.

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Tras los hechos, la Administración del Parque Fundidora reiteró que el acceso a sus instalaciones debe realizarse únicamente por las entradas autorizadas y respetando las medidas de aforo establecidas para cada actividad.

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El organismo insistió en que cualquier ingreso irregular al parque puede derivar en consecuencias legales y en la puesta a disposición de las autoridades correspondientes.