Miles de personas en diversas ciudades de todo el país se unieron durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles a las celebraciones por el triunfo de la Selección Nacional contra Ecuador.

En medio de la lluvia, más de 5 mil aficionados abarrotaron las calles y avenidas del Centro Histórico de Zacatecas, donde corearon “¡Sí se pudo!”, cantaron Cielito Lindo y bailaron con algarabía y de manera masiva al ritmo de Payaso de Rodeo y La Chona.

El saldo fue de cuatro detenidos por parte de la policía municipal capitalina, debido a una riña que, según los reportes oficiales, no pasó a mayores y tuvo un saldo blanco. Los festejos también se reportaron en varios municipios como Fresnillo.

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En el centro de Guadalajara, que fue acondicionado para ver los partidos y celebrar, hubo disturbios, riñas, intentos de portazo, pedradas, agresiones a policías, gas lacrimógeno y 40 arrestados.

En tanto, en la zona de La Minerva, donde según las autoridades se congregaron más de 70 mil personas a ver el juego, no se reportaron mayores incidencias.

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En Nuevo León, la celebración movilizó a unas 300 mil personas en distintos puntos de Monterrey y su zona metropolitana, en una jornada que concluyó con daños materiales en el Parque Fundidora y una joven lesionada al caer un portón, luego de que los accesos fueron cerrados y los asistentes intentaron entrar por la fuerza; sin embargo, no se reportaron personas detenidas.

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La asistencia más numerosa en el estado se registró en la Macroplaza y la Explanada de los Héroes, donde alrededor de 100 mil aficionados siguieron el encuentro.

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En la colonia Viñedos de Zempoala, Hidalgo, un hombre a bordo de un vehículo negro atropelló a un grupo de personas que se encontraban festejando, entre ellas una mujer y su hijo adolescente.

El conductor fue retenido por los habitantes del fraccionamiento, quienes, luego de agredirlo y ocasionar daños al vehículo, lo pusieron a disposición de las autoridades estatales para las investigaciones contra el delito de lesiones.

Un hombre fue detenido por atropellar a un grupo de personas durante los festejos en Zempoala, Hidalgo.

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En el parador turístico de Mazatlán, la celebración se alargó por casi seis horas y culminó con riñas en las que participaron hombres y mujeres y policías, quienes intercambiaron golpes con latas de cerveza, jaloneos y puñetazos.

En la glorieta de Cuauhtémoc de Culiacán, muy cercana a Palacio de Gobierno, la fiesta duró más de dos horas, sin incidentes mayores.

Los aficionados ondearon banderas, entonaron el Cielito Lindo y corearon insultos contra Rubén Rocha Moya, como parte del desfogue de los ciudadanos que salieron a las calles a recuperar por unos momentos los espacios públicos perdidos por la violencia.

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Hasta ese lugar llegó el desaforado alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien fue lanzado al aire y atrapado por varios jóvenes.

En Villahermosa, Tabasco, el gobierno volvió a abrir el estadio Centenario 27 de Febrero para la transmisión del partido, donde las gradas se llenaron.

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Al finalizar el encuentro deportivo, en el monumento a Gregorio Méndez, el emblemático El Caballito, sirvió de escenario para el grupo Chemaney, que armó un improvisado y masivo “FIFA Fan Fest a la tabasqueña”, como lo había prometido previamente en sus redes sociales.

Corresponsales nacionales

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