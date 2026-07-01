El investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Federico Páez Osuna, aseguró que la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyectada en Topolobampo, es ambientalmente viable y no representa un riesgo de contaminación para la bahía ni para las especies marinas.

El especialista del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, unidad Mazatlán, afirmó que uno de los principales señalamientos contra el proyecto, relacionado con presuntas descargas de amoníaco al mar, carece de sustento técnico, ya que la planta utilizará este compuesto como parte de su proceso industrial y no como un residuo.

“La planta no va a estar tirando ahí el amoniaco. No va a tener residuos al mar. La planta lo va a producir, lo va a empacar y se comercializará. Entonces, ¿hay tal residuo al mar? Para nada”, puntualizó.

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Explicó que el único retorno de agua al ecosistema provendrá del sistema de enfriamiento de la planta y que su efecto en temperatura y salinidad quedará limitado a una superficie de entre dos y tres hectáreas. Agregó que el proyecto incorpora torres de enfriamiento y procesos de tratamiento para minimizar cualquier impacto ambiental.

Páez Osuna destacó además que el consumo de agua de la planta será inferior al de una termoeléctrica convencional y similar al de una granja camaronícola de entre 130 y 150 hectáreas.

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Como referencia, indicó que actualmente existen alrededor de 320 plantas de amoníaco en operación en el mundo, de las cuales 32 se encuentran en Estados Unidos, sin que se hayan registrado conflictos sociales derivados de afectaciones ambientales por su funcionamiento.

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El investigador señaló que Topolobampo cuenta con condiciones estratégicas para albergar este tipo de industria debido a la disponibilidad de gas natural y a su infraestructura portuaria, lo que fortalece la viabilidad del proyecto.

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Finalmente, hizo un llamado a que el debate público sobre la planta se base en evidencia científica e información verificable, y expresó su confianza en que la instalación podrá coexistir con las actividades pesqueras de la región, como ha ocurrido durante décadas con otras actividades productivas asentadas en la bahía.

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