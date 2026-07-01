TAPACHULA, Chis., 1 de julio 2026.- Efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron 1.2 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Chiapas, cuya afectación económica es de aproximadamente 263 millones 250 mil pesos, lo cual debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

En un comunicado de prensa, la SEMAR informó que los resultados de operaciones marítimas suman cerca de 74 toneladas de cocaína asegurada en altamar en la presente administración.

La SEMAR precisó que, en funciones de la Guardia Costera, en dos acciones distintas se detuvo a ocho presuntos infractores de la ley, asegurando también una embarcación menor con dos motores fuera de borda donde se transportaba 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína, en las inmediaciones de las playas de San José el Hueyate, que se ubica a unos 54 kilómetros de esta ciudad.

Lee también Festejos por triunfo de México ante Ecuador terminan en riñas en Mazatlán, Sinaloa; policías son agredidos

En la primera acción, la Marina informó que derivado de recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea, lograron la detención de cuatro personas, así como 29 bultos con 860 paquetes con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 860 kilos.

Cuatro de los detenidos son extranjeros

En la segunda acción, los marinos detectaron una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo, por lo que, al efectuar una inspección se localizaron 13 bultos con 384 kilos de la presunta droga.

[Publicidad]

Pobladores y pescadores de la comunidad San José, del municipio de Mazatán, en el Pacífico, colaboraron con elementos de la Marina Armada de México, para rescatar un cargamento de cocaína que cayó de la lancha donde viajaban cuatro hombres de Ecuador y Guatemala, durante una persecución.

Lee también Detienen a conductor que presuntamente arrolló a aficionados en Zempoala, Hidalgo; es investigado por lesiones

Fuentes oficiales dieron a conocer que elementos de la Marina Armada de México realizaban una persecución a pocas millas de la playa, a una lancha que transportaba estupefacientes, pero el mal tiempo provocó que la lancha donde viajaban los cuatro hombres volcara.

[Publicidad]

Fue entonces, que los elementos de la Marina lograron aprender al ecuatoriano Jeferson Q.R., y los guatemaltecos Amber M.P, Jairo J.M., y Fredy C.R, que se encontraban en buen estado de salud.

Pero fue entonces, que a las labores de rescate de la droga se sumaron pescadores y pobladores de San José para rescatar un total de 29 bultos que transportaban 860 paquetes de un kilo aproximadamente cada uno.

Lee también Detienen a excandidata a diputada del PVEM por presunta posesión de arma y enervantes en Hidalgo; es separada de su cargo

[Publicidad]

Algunos habitantes de San José registraron con sus teléfonos celulares el momento en que los civiles trabajan con los marinos para rescatar la droga que había caído de la lancha.

Los cuatro hombres, la droga, la lancha y otros enseres fueron trasladados a Tapachula, para quedar a disposición del Ministerio Público.

Con este aseguramiento se evitó que aproximadamente dos millones 400 mil dosis llegaran a la población.

[Publicidad]

La droga, embarcaciones y los detenidos fueron puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes definirán su situación legal e integrarán la carpeta de investigación correspondiente.

dmrr/cr