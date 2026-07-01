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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya nombró al doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales, como titular de la Secretaría de Salud.
Guerrero sustituye a la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, quien apenas tenía tres meses y medio al frente del cargo.
Al entregar el nombramiento, el mandatario tamaulipeco exhortó al nuevo secretario a seguir contribuyendo con su trabajo y dedicación para consolidar la transformación del sector salud en Tamaulipas.
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Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quien desde el inicio de la actual administración se venía desempeñando como titular de la Oficina del Gobernador, es Médico Cirujano General egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con estudios de Posgrado, tanto de Maestría como de Doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.
A lo largo de su trayectoria profesional y desempeño en el servicio público ha ocupado diversos cargos en la Fundación UNAM, en la Oficina de Representación de la UNESCO y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros.
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Guerrero Morales es el tercer secretario de Salud en el gabinete que encabeza Américo Villarreal, el primero fue el doctor Vicente Joel Hernández Navarro; y después lo relevó la doctora Adriana Marcela Hernández Campos.
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dmrr/cr
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