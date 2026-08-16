Desde las 11 de la mañana de este domingo, comerciantes ambulantes de la Alameda Central mantienen un bloqueo vial sobre Eje Central y Avenida Juárez, ya que no están de acuerdo con los lineamientos de reducción de la Secretaría de Gobierno local.

Los inconformes colocaron puestos con sombrillas, rejas y carritos de comida sobre las vialidades para impedir el paso vehicular, por lo que varios tráilers quedaron estacionados sobre Eje Central. Además, quedó suspendido, de manera parcial en esa zona, el servicio de la línea 1 del trolebús.

Norma Sánchez, comerciante de la zona, indicó que no está de acuerdo con la reducción de puestos que está proponiendo la Secretaría de Gobierno, así como la disminución de los días que podrían laborar, ya que ahora podrían vender de jueves a domingo.

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“Nos están reduciendo a siete (por grupo de comerciantes) […] mejor que nos den un número viable, porque esto no es digno, todos tenemos derecho, que sea un número considerable para que todos trabajen”, agregó.

Sánchez también acusó que no hay piso parejo para todos los ambulantes, ya que los colectivos feministas trabajan fuera de los acuerdos y se colocan en las banquetas del parque.

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“Las periferias son zonas recatadas; se las entregamos al gobierno porque en el 2012 (cuando se rehabilitó la Alameda), hubo un reordenamiento y nos replegaron adentro”, afirmó.

En tanto, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital, Adolfo Llubere Sevilla, refirió que el límite es de 70 ambulantes instalados en el parque, aunque siguen en negociaciones con los comerciantes para que esto se respete.

“Deben entender que es un bosque urbano y que hay cierta reglamentación y que debe convivir el comercio de forma ordenada, pero también el disfrute del espacio público y la circulación de las personas”, comentó en entrevista para EL UNIVERSAL.

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Respecto al diálogo para el levantamiento del bloque, afirmó que “ya tendrán que determinarlo ciertas autoridades; nosotros tenemos que velar por el espacio público y por el libre tránsito de las personas”.

Secretaría de Gobierno dice que ambulantes quieren 60 espacios para vender

En relación con el bloqueo que se presenta en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, por parte de comerciantes mazahuas y de la Organización Margarita García, la Secretaría de Gobierno informó que se les han ofrecido de manera reiterada siete y cinco espacios, respectivamente, para la venta de sus productos en la Alameda Central. Sin embargo, ambas organizaciones han rechazado la propuesta al solicitar 30 espacios cada una.

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La dependencia capitalina expuso que su propuesta busca garantizar que más organizaciones puedan acceder a este espacio de manera ordenada.

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“Cabe señalar que llegó a haber más de 190 comerciantes en la Alameda Central, mientras que el día de ayer se permitió la instalación de 70, con el objetivo de evitar que el comercio se desborde. La política del Gobierno de la Ciudad de México no es impedir el comercio, sino evitar su desbordamiento y garantizar el orden en el espacio público. Ayer hubo comerciantes y dirigentes que pudieron realizar sus actividades de venta sin problema tras aceptar los acuerdos”, señaló la Secretaría de Gobierno.

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En un comunicado, la Secretaría de Gobierno subrayó que el espacio de la Alameda Central no tiene capacidad para concentrar a tal cantidad de comerciantes, por lo que han solicitado, de manera reiterada, que liberen la vialidad a fin de evitar afectaciones a la movilidad y a la población que transita por esta zona. “Asimismo, mantiene abierto el diálogo y reitera su disposición para construir acuerdos que permitan atender sus planteamientos y garantizar el orden en la Alameda Central”.

mahc/LL