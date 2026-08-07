La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México extendió hasta diciembre el programa Defensoras y Defensores del Espacio Público, puesto en marcha para el ordenamiento de la vía pública y la recuperación del espacio público en los perímetros A y B del Centro Histórico.

Originalmente el programa se lanzó en febrero pasado para ejecutarse entre marzo y junio. No obstante, “dada la naturaleza estructural y progresiva de la problemática atendida” y para consolidar los resultados favorables que se obtuvieron en la primera etapa, se llevará a cabo una segunda etapa operativa correspondiente a los meses de agosto a diciembre.

En la Gaceta Oficial de este jueves, la secretaría publicó una modificación a las reglas de operación del programa, en donde se indica que el presupuesto autorizado será de 46 millones 440 mil pesos, que se repartirán a un total de hasta 400 personas beneficiarias: 20 coordinadores de brigada y 380 defensores y defensoras.

Se detalla que a los coordinadores se les entregarán dos ministraciones de 13 mil pesos cada una en febrero, y 20 ministraciones quincenales de 6 mil 500 pesos cada una, de marzo a diciembre.

A los defensores se les entregarán dos ministraciones de 9 mil 500 pesos cada una en febrero, y 20 quincenales de 4 mil 750 pesos cada una, de marzo a diciembre.

Esta extensión de tiempo del programa que se puso en marcha para ayudar con el reordenamiento del Centro Histórico —como explicó el secretario de Gobierno, César Cravioto en febrero pasado— se da luego que el funcionario anunció el reforzamiento de la estrategia en puntos específicos contra el ambulantaje, como es la Alameda Central y avenida Juárez.

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La semana pasada, ante el aumento de comerciantes ambulantes en las inmediaciones de la Alameda Central, autoridades capitalinas reforzaron la cantidad de personal —con 10 elementos más— para que haya mayor presencia en la zona, afirmó Cravioto.

Ambulantes: “hay desorden en la Alameda”

Incluso con las labores de supervisión y ordenamiento de la Secretaría de Gobierno, comercios ambulantes de la zona aseguraron que trabajan al margen de los acuerdos establecidos, sobre todo los fines de semana, cuando aumenta el número de puestos.

“Los fines de semana esto es un caos, nos quieren quitar a nosotros que tenemos tantos años para poner a los grupos nuevos. Antes esto no estaba lleno, ahora ves puestos junto a la avenida Juárez y hasta en la Plaza de Solidaridad”, comentó una vendedora.

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Mencionó que les pidieron descansar los martes y miércoles desde hace unos meses; sin embargo, antes sólo dejaban de trabajar un día a la semana. Además, las autoridades a veces les solicitan no operar un día más a lo largo de la semana, pero no todos respetan los acuerdos.

“No les voy a dar dinero, yo con gusto me puedo reducir [el tamaño del puesto], pero si a los demás no les dicen nada, por qué lo haré yo. Me vinieron a llamar la atención por mi sombrilla cuando hasta atrás [junto a la Plaza de la Solidaridad] ponen hasta carpas”, agregó.

La comerciante acusó que en la zona hay más de 10 grupos de vendedores diferentes.

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