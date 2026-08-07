La dirigencia del nuevo partido político Somos México en la capital informó que aspira a conseguir 10% de la votación en las elecciones de 2027.

Tras sostener una reunión con consejeros electorales locales, los liderazgos del partido en la Ciudad, encabezados por su presidente Juan Manuel Orozco, expusieron que serán una oposición incómoda y aseguraron que no son el nuevo PRD, “Dios nos libre”.

“Nosotros aspiramos a rebasar 3%. Nosotros estamos pensando ir por 10% para garantizar nuestro registro. Estamos en la construcción de nuestro partido, tenemos presencia en toda la Ciudad de México, hay buena respuesta de los ciudadanos porque están cansados de lo que está pasando en la Ciudad, yo creo nosotros podemos dar la respuesta en 2027”, manifestó Juan Manuel Orozco.

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