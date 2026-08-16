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La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que este sábado realizó un operativo para controlar, regular y reordenar el ambulantaje en la Alameda Central y sus alrededores.
En una tarjeta informativa, la dependencia refirió que el operativo se realizó sobre dicho parque, avenida Juárez y Eje Central; con lo cual se busca reducir en más del 50% el número de comerciantes instalados de manera irregular, pero permitir únicamente a los previamente acordados.
“Estas acciones responden también a una exigencia de las y los habitantes de la Ciudad de México, recuperar el orden, la seguridad y el uso adecuado de la Alameda Central y sus alrededores, garantizando que este espacio público pueda ser disfrutado por todas y todos sin afectaciones a la movilidad, la convivencia y la seguridad”, afirmó la Secretaría.
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Aseguró que también se mantiene el diálogo con varios grupos que realizan actividades de protesta en la zona para garantizar el uso ordenado del espacio público.
Además, apuntó que la Agencia de Protección Sanitaria hizo un recorrido para verificar que los comercios regulados cumplan con las condiciones y medidas sanitarias correspondientes en la manipulación de alimentos y proteger la salud de las personas.
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Este domingo, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas sobre la pérdida del brillo de la Alameda Central por la presencia de comercios ambulantes y afectaciones a sus monumentos, luego de su última rehabilitación integral hace 14 años.
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mahc/LL
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