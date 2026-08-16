Los sistemas de acceso y encendido sin llave, conocidos como keyless, hicieron más sencillo abrir y poner en marcha un automóvil. Sin embargo, esta tecnología también abrió nuevas posibilidades para el robo de vehículos.

Aunque son sistemas modernos e incorporan medidas como códigos dinámicos y encriptación, existen métodos con los que se pueden interceptar, amplificar o reproducir las señales de la llave.

Si quieres saber cómo ocurre esa clonación, te lo explicamos.

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¿Qué es el sistema keyless de un auto?

Una llave keyless, también denominada inteligente o de proximidad, permite abrir las puertas y arrancar el automóvil sin introducir una llave física.

De acuerdo con la marca de alarmas Viper, dicho sistema funciona mediante señales de radiofrecuencia que permiten que el vehículo reconozca la llave cuando se encuentra dentro de una determinada distancia.

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Simplemente, basta con llevarla en el bolsillo para que el auto pueda detectar su presencia y permitir el acceso o encendido.

Las llaves con sistema keyless pueden ser protegidas con bolsas Faraday. Foto: Unsplash

¿Cómo se clonan las llaves con sistema keyless?

Hay un riesgo con este tipo de comunicación inalámbrica; según los expertos en protección de Fundas Faraday, las llaves de proximidad pueden emitir señales aún cuando permanecen guardadas dentro de una bolsa o el pantalón.

Lo anterior las hace vulnerables al relay attack o ataque de retransmisión. ¿Qué quiere decir esto? Es una estrategia en la que los delincuentes utilizan dispositivos capaces de captar y transmitir la señal de la llave a distancia.

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Para lograrlo, utilizan un dispositivo que suele colocarse cerca de la llave, mientras que otro se sitúa junto al automóvil. La señal se retransmite entre ambos equipos y el vehículo puede interpretar que la llave original se encuentra próxima, permitiendo abrir las puertas y encender el motor.

Otra estrategia advertida por Clickhouse el puerto de diagnóstico OBD-II. Una vez que los delincuentes abren el auto, recurren a este método para acceder al sistema y programar nuevas llaves o afectar el funcionamiento del inmovilizador.

En cuestión de minutos tienen el control del auto. Y, en la mayoría de casos, esa clonación pasa desapercibida porque ocurre vía remota.

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Una llave física de autos difícilmente puede ser clonada. Foto: Unsplash

¿Cómo prevenir la clonación de las llaves keyless?

Si bien el sistema keyless incorpora tecnologías de seguridad, siempre es mejor tomar medidas extra para reducir las probabilidades de un robo de auto:

Una funda o bolsa de Faraday puede bloquear las señales electromagnéticas para impedir que puedan ser captadas desde el exterior. Tienen precios que van desde los $150 a los $500 pesos.

Guarda las llaves lejos de puertas y ventanas: recuerda que aún a la distancia, se puede interceptar la señal de la llave.

Verifica manualmente que tu coche haya quedado cerrado.

Mantén en buen estado los sistemas de seguridad del auto.

Finalmente, Clickhouse sugiere proteger físicamente el puerto OBD-II, acudir únicamente a talleres de confianza y utilizar dispositivos como trabas para el volante.

Contar con una llave keyless puede ser práctico para la apertura, encendido y arranque del automóvil, pero el sistema no está completamente exento de sufrir ataques como la clonación.

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