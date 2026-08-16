Los gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron un convenio que permite a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acceder al mercado digital del Ejército de los Estados Unidos.

De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, esta Declaración de Intención facilitará a las Fuerzas Armadas la adquisición de sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a “costos competitivos”.

“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad. Juntos logramos más”, expresó el diplomático estadounidense en sus redes sociales.

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Según señaló, la cooperación en materia de seguridad continúa fortaleciéndose, con la firma de este acuerdo realizada durante la visita del secretario del Ejército de EU, Daniel P. Driscoll.

Firma de la Declaración de Intención entre EU y la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto: Especial

“Los Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional firmaron una Declaración de Intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías”, celebró Johnson.

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