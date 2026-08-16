De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), las Afores son entidades financieras dedicadas a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores.

Cada uno de los trabajadores tiene una cuenta individual que es personal y única, en la cual, a lo largo de la vida laboral de cada trabajador, se acumulan los recursos (cuotas y aportaciones) que realizan periódicamente el patrón, el gobierno y el propio trabajador.

¿Cuánto puedes retirar de tu Afore por desempleo?

Al contar con este patrimonio, el trabajador, en caso de que en algún momento se encuentre en situación de desempleo, puede hacer un retiro parcial de estos recursos; el recurso es proporcional al porcentaje del dinero que tenga acumulado en su cuenta individual y se entrega en un máximo de cinco días hábiles.

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En México, las personas que llevan al menos 46 días desempleadas pueden solicitar un retiro parcial de su cuenta Afore / Foto: iStock

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el trabajador puede retirar entre 30 y 90 días de su salario base de cotización, pero para ello se requiere contar con una certificación de baja del trabajador desempleado del IMSS (se otorga a partir del día 46 de desempleo).

Cabe destacar que al hacer este tipo de retiros, se descuentan semanas de cotización, lo que puede afectar tu pensión en un futuro. Sin embargo, puedes recuperarlas al reintegrar los recursos retirados de tu cuenta Afore.

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La Afore te entregará la cantidad que te corresponde en un máximo de cinco días hábiles después de haberlo solicitado vía cheque o depósito.

Otro dato que debes tomar en cuenta es que el retiro parcial de recursos por desempleo sólo se puede tramitar una vez cada cinco años.

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Modalidad A o B: así se calcula el retiro por desempleo de tu Afore

De acuerdo con la página del Gobierno de México, el trámite para el retiro parcial por desempleo del IMSS se puede solicitar dependiendo de la modalidad en la que se aplique y cuenta con un plazo de solución de 15 días hábiles.

Modalidad A: 30 días de su último salario base de cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México.

mensual general que rija en la Ciudad de México. Modalidad B: Lo que resulte menor entre 90 días del salario base de cotización del trabajador de las últimas 250 semanas o el 11.5 % de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

Para ejercer la Modalidad A, el trabajador deberá tener una cuenta individual con al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de 12 bimestres de cotización acreditados en dicha cuenta.

Para ejercer la Modalidad B, el trabajador deberá tener una cuenta individual con 5 años o más de haber sido aperturada.

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Foto: Unsplash

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¿Qué necesito para solicitar dinero de mi Afore por desempleo?

Los requisitos son:

Tener al menos 46 días en situación de desempleo.

Tener una cuenta individual registrada en una Afore.

No haber ejercido este derecho durante los 5 años anteriores al trámite.

Contar con un Expediente de Identificación del Trabajador actualizado y con un Enrolamiento Biométrico que será generado por la Afore con información del trabajador, su identificación oficial, su comprobante de domicilio y la captura de sus huellas digitales (véase “Generación de Expediente de Identificación del Trabajador”).

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¿Cómo puedo hacer el trámite de retiro por desempleo?

Para poder realizar el trámite, deberás acudir a la sucursal de tu Afore e ingresar la solicitud de retiro parcial por desempleo y presentar:

Solicitud de disposición de recursos por retiro parcial por desempleo debidamente llenada y firmada, la misma que será proporcionada por la Afore.

Algún documento que contenga el NSS del trabajador.

Estado de cuenta bancario a nombre del trabajador, con cuenta clave de origen nacional o su análoga cuando se trate de una cuenta bancaria abierta en el extranjero.

Identificación oficial que puede ser:

a) Para mayores de edad, con foto y firma:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

Matrícula consular

b) Para menores de edad

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Acta de nacimiento

Pasaporte

Identificación oficial de quien ejerza la patria potestad o del tutor (pasaporte, credencial para votar (INE) o matrícula consular).

Firma de documentos como parte del proceso de solicitud / Foto: iStock

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¿Cuánto tiempo tardan en darme el dinero de mi Afore por desempleo?

Una vez que se presente la solicitud, la Afore gestionará el trámite ante el IMSS en un plazo no mayor a 10 días hábiles de haber recibido la solicitud para obtener el certificado del derecho al retiro parcial por desempleo.

Al momento de la creación del certificado, el derecho por parte del IMSS, la Afore pondrá a disposición del trabajador los recursos correspondientes de conformidad con el derecho otorgado por el instituto:

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Modalidad A: La Afore entrega en una sola exhibición el equivalente a 30 días de su último salario base de cotización con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual general que rija en la Ciudad de México .

. Modalidad B: La Afore entrega en una sola exhibición lo que resulte menor entre el equivalente a 90 días del salario base de cotización del trabajador en las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5 % de los recursos acumulados en la subcuenta de RCV.

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