Un hombre de aproximadamente 65 años murió y otro resultó intoxicado, aparentemente por la exposición a sustancias desconocidas, dentro de una bodega ubicada en la colonia Pensador Mexicano, alcaldía Venustiano Carranza.

El incidente fue reportado en una bodega localizada sobre Norte 192, cerca de la avenida Tahel, donde trabajadores encontraron a dos de sus compañeros afectados y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron policías del sector, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

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Los paramédicos valoraron a uno de los hombres, también de aproximadamente 65 años, quien presentó un cuadro de intoxicación por una sustancia aún no identificada, por lo que fue trasladado a la Clínica 29 del IMSS para recibir atención médica.

Sin embargo, al revisar al segundo trabajador, los servicios médicos determinaron que ya no contaba con signos vitales. La causa del fallecimiento quedó pendiente de determinarse mediante los estudios correspondientes.

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Policías acordonaron el área y cubrieron el cuerpo con una sábana, mientras se notificaba a las autoridades ministeriales.

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Personal de Servicios Periciales fue requerido para realizar el procesamiento del lugar y recabar indicios que permitan establecer qué sustancia provocó la intoxicación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

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Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, quienes deberán establecer si la muerte estuvo relacionada directamente con la exposición a algún material o sustancia almacenada dentro de la bodega.

LL