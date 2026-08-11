Diana Lucía fue rescatada con vida este martes 11 de agosto, más de 24 horas después de quedar atrapada bajo los escombros de una de las estructuras que colapsaron en Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 registrados en Colombia.

El rescate se convirtió en uno de los momentos más esperados de la emergencia que enfrenta la capital del Valle del Cauca desde la mañana del lunes, cuando el fuerte movimiento telúrico provocó afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

La mujer permanecía atrapada en las Torres de Brisas del Limonar, en el sector de Capri, en el sur de Cali, una de las zonas que concentró buena parte de los daños reportados por las autoridades.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había informado durante la mañana que los organismos de socorro estaban muy cerca de llegar hasta ella y había pedido acompañamiento para su familia.

Finalmente, después de horas de trabajo, los equipos especializados lograron extraer a Diana de entre los restos de la edificación.

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Un rescate que exigió horas de trabajo

El operativo estuvo marcado por la necesidad de avanzar con extrema precaución. Los rescatistas debieron retirar progresivamente los elementos que mantenían atrapada a la mujer para evitar movimientos que pudieran poner en riesgo su vida.

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Durante la mañana, uno de los integrantes de Bomberos que participaba en la operación había explicado a la familia que Diana se encontraba canalizada y estable, aunque el estado de los escombros hacía necesario realizar una extracción controlada.

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El rescatista había advertido que no era posible retirar los materiales de manera abrupta. La estructura se encontraba compactada alrededor de la mujer y cualquier maniobra podía generar una situación de mayor riesgo.

Por eso, los equipos fueron abriendo paso poco a poco hasta completar el acceso.

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EL TIEMPO pudo conocer que el procedimiento contó con la participación de equipos de rescate que llegaron desde otras ciudades para reforzar la respuesta de Cali.

Durante la mañana, Eder se acercó a la familia de Diana y conversó con su madre mientras los rescatistas trabajaban para llegar hasta la mujer.

La familiar había manifestado su preocupación por el tiempo que su hija llevaba atrapada. Para entonces, ya había pasado más de un día desde el terremoto.

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El alcalde intentó transmitirle tranquilidad y le aseguró que los equipos continuarían trabajando hasta conseguir la extracción.

“Mucha fe, mucha oración”, fue uno de los mensajes que Eder entregó a la familia mientras señalaba a los rescatistas que permanecían en el lugar.

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El personal de Bomberos también explicó que el procedimiento debía hacerse de manera progresiva. La prioridad era sacar a Diana con vida y evitar que una maniobra apresurada afectara su condición.

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Horas después, ese operativo terminó con el rescate de la mujer.

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El rescate ocurre en medio de una emergencia mayor

La extracción de Diana se produjo mientras Cali continúa atendiendo las consecuencias del terremoto registrado el lunes.

La ciudad mantiene desplegados organismos de socorro, personal médico y equipos especializados para atender a los afectados, evaluar edificaciones y avanzar en la búsqueda de posibles personas atrapadas.

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El alcalde Alejandro Eder había informado durante la mañana que 56 estructuras estaban completamente colapsadas, 95 personas habían fallecido y cerca de mil habían resultado heridas, además de unas 80 personas rescatadas.

La red hospitalaria de Cali también se encontraba al límite de su capacidad, según el reporte entregado por el mandatario.

Las autoridades mantienen suspendidas las clases mientras continúa la atención de la emergencia y la evaluación de las condiciones de seguridad en distintos sectores.

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Una imagen que marcó el operativo

Antes del rescate, Eder había compartido en sus redes sociales una fotografía de Diana bajo los escombros y pidió a los colombianos acompañar a la mujer y a las familias afectadas.

“Estamos muy cerca de rescatarla”, había escrito el mandatario.

La publicación rápidamente concentró la atención sobre el operativo que se desarrollaba en el sur de Cali.

Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #CaliYElValleSomosTodos pic.twitter.com/v2VGUafJBZ — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

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Ahora, con Diana fuera de los escombros y después de más de 24 horas de permanecer atrapada, la operación que mantuvo en vilo a su familia y a los equipos de rescate terminó con un desenlace favorable.

Los organismos de socorro continúan, sin embargo, con las labores de búsqueda, evaluación y atención de la emergencia provocada por el terremoto.

Bomberos de Bogotá apoyaron la emergencia

Entre los grupos desplegados estuvieron integrantes de Bomberos de Bogotá, quienes llegaron a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate junto con los organismos locales.

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El alcalde Eder había destacado ante la madre de Diana la experiencia de los equipos que llegaron desde la capital del país y le aseguró que permanecerían en el lugar hasta completar las labores.

La operación también contó con la participación de los cuerpos de bomberos y organismos de socorro que desde el lunes trabajan en diferentes puntos de Cali.

El rescate de Diana representa uno de los resultados más significativos de las operaciones de búsqueda emprendidas después del terremoto, particularmente por el tiempo que permaneció bajo los escombros.

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