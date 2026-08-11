El sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto dejó más de un centenar de personas muertas y daños en diferentes ciudades.El movimiento fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvo su origen en el departamento de Chocó.

El temblor ocurrió a las 07:34 horas, tiempo local, y aunque el epicentro se ubicó en una zona específica del país, el movimiento se sintió en distintas regiones.

Personas transitan en motocicletas frente a una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió la víspera la mayor parte de Colombia, en Pereira. Foto: EFE

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, ubicado en la costa del Pacífico colombiano.

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El movimiento tuvo una profundidad de aproximadamente 82 kilómetros, de acuerdo con el primer reporte emitido por el organismo.

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Tras el terremoto comenzaron a conocerse reportes de daños en distintas zonas del país. Entre las ciudades afectadas se encuentran Manizales, Cali y Pereira, mientras las autoridades desplegaron acciones para atender la emergencia.

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De acuerdo con el SGC, el origen del sismo está relacionado con un proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, pero, ¿qué signicifa esto? A continuación te lo decimos.

¿Por qué se sintió tan fuerte el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, si no fue superficial? ¿Habrá más réplicas? ¿Los sismos se pueden predecir? 🌎



Tras el sismo de magnitud 7,4, registrado este 10 de agosto, han surgido muchas preguntas sobre lo que ocurrió y lo… pic.twitter.com/wBTzYfjoys — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

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¿Qué es la subducción de placas tectónicas?

La subducción es el proceso mediante el cual una placa tectónica se desliza por debajo de otra cuando ambas convergen.

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La placa que desciende recibe el nombre de placa subducente. Conforme avanza hacia el interior de la Tierra, la gravedad favorece su hundimiento hasta llegar al manto terrestre.

Terremoto y afectación en Cali y Pereira. (10/08/26) Foto: El Tiempo

Aunque el manto tiene temperaturas mucho más elevadas que la corteza, generalmente permanece en estado sólido. Aun así, las condiciones del interior del planeta permiten que la placa que se hunde avance en ángulos que pueden encontrarse aproximadamente entre los 25 y 45 grados.

La subducción está relacionada con fenómenos como terremotos, tsunamis, arcos volcánicos y formación de cordilleras.

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Fotografía que muestra un vehículo afectado tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Al menos dos personas murieron en la capital del departamento de Caldas, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. Foto: EFE

Durante este proceso, la corteza oceánica se vuelve fría, antigua y más densa, por lo que termina siendo llevada hacia el interior del planeta. Allí comienza un proceso de reciclaje de materiales que forma parte de la dinámica natural de la Tierra.

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