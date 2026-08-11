La solidaridad internacional se hizo presente tras el terremoto en Colombia. De Estados Unidos a México, las expresiones de solidaridad y anuncios de ayuda se extendieron todo el día.

El Departamento estadounidense de Estado anunció una ayuda por 15.5 millones de dólares, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo de magnitud 7.4.

Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que Washington estaba monitoreando la situación y listo para apoyar.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció también una donación de parte del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 700 mil dólares en total para ayudar al país suramericano a atender la crisis.

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En México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se mantiene pendiente de la evolución de la tragedia. “Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”.

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Subrayó su disposición a ayudar. “Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció “equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria”.

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El presidente chileno José Antonio Kast dijo que el país está “disponible para apoyar en lo que Colombia necesite”, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó: “Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario”.

Farhan Haq, vocero adjunto del secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, afirmó que el organismo está “preparado para ayudar en lo que sea necesario”. Venezuela, sacudida por un doble terremoto en junio, puso a disposición de Colombia a brigadistas de rescate y ayuda humanitaria.

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