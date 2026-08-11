Tras el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años de edad, en una escuela militarizada en Tamaulipas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que 25 de 26 escuelas con modalidad militarizada no podrán operar si no son transformadas, además de que una institución ha sido clausurada.

Afirmó que “no vamos a tener ninguna [militarizada] al inicio del siguiente ciclo escolar”.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Delgado Carrillo explicó que “teníamos 26 escuelas militarizadas; hay una que no, que ha sido clausurada por el gobierno de Tamaulipas, pero las demás están en transformación”.

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En ese sentido, aseguró que existe un acompañamiento con las autoridades estatales y federales para que logren la transformación, “porque no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a los jóvenes”.

“Detrás de este concepto militar y aparentemente de disciplina, en algunos casos lo que había era abusos, maltratos y violencia.

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“Entonces, ninguna escuela que bajo algún concepto disfrace este tipo de abusos y violencia se va a permitir. Tenemos que proteger a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños”, expresó.

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Adicionalmente, indicó que estas escuelas no están contempladas en ninguna ley y pidió a las autoridades estatales que aquellas instituciones que “no quisieran cambiar tienen que ser clausuradas, cerradas”.

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“La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y ésta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército mexicano o la Guardia Nacional”, dijo.

Admitió que, aunque algunas de estas escuelas tienen reconocimiento en comunidades educativas, “tienen que transformarse de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano”.

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El funcionario sostuvo que hasta ahora no se han suscitado conflictos con los gobiernos estatales para llevar a cabo la regulación de estas instituciones en los estados, “porque se ha entendido que estas fueron escuelas que estuvieron al margen de la ley y ahora estamos poniendo orden en ello”.

Cabe mencionar que el titular de la SEP solicitó a las secretarías de Educación estatales revisar minuciosamente las autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios otorgados en sus entidades, y en los casos donde se detecten planteles que operen bajo estas denominaciones, se proceda a la suspensión de sus actividades y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para lograr su clausura definitiva.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Tamaulipas, donde murió la menor Dafne Zapata, no pertenece a la Sedena.

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Indicó que estos centros estatales con base militar dependen de las autoridades locales y respaldó las acciones de revisión y justicia.

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