Por un presunto desvío millonario en Campeche, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante en empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

La captura ocurrió a las 14:40 horas en la alcaldía Benito Juárez, colonia Mixcoac, calle Charco Azul entre la calle: Miguel Cabrera y calle la Castañeda, número exterior 24.

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El Registro Nacional de Detenciones lo describe de tez morena, cabello entrecano, cejas pobladas, nariz ancha, portaba un traje sastre color verde y utiliza lentes.

De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Espinosa Campos está investigado por presuntos desvíos del gobierno de Campeche durante la gestión de Alito Moreno.

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