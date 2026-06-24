Luego de que habitantes del ejido Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, en la sierra de Guerrero, denunciaron la incursión de civiles armados en esa comunidad, la dirigencia nacional del PRI hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que intervenga y garantice la seguridad de las familias.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que no se puede normalizar este tipo de incursiones violentas que ponen en riesgo la paz y la seguridad que merece la población.

“Mientras el narcogobierno de Morena está atrapado en la frivolidad y las cortinas de humo para ignorar lo que viven miles de familias en el país, México no puede normalizar que sus ciudadanos tengan que pedir auxilio para sobrevivir. La seguridad, la paz y el Estado de derecho también deben llegar a la Sierra de Guerrero”, subrayó.

Lee también Morena rechaza triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia y exige contar “voto por voto”

Alejandro Moreno denunció que familias enteras viven bajo el asedio de grupos armados, con comunidades desplazadas, habitantes atrincherados y un ambiente permanente de miedo e incertidumbre.

“Ningún gobierno del PRI fue indolente con el pueblo. Los narcogobiernos de Morena son cínicos y corruptos. ¡El PRI sabe gobernar!”, aseguró.

[Publicidad]

Sostuvo que lo que está ocurriendo en el ejido Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, Guerrero, es un llamado urgente a la acción del Estado mexicano.

nro/apr