Cajeme, Son. - Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas este sábado en Cajeme provocaron inundaciones en el sector centro, fallas en el suministro eléctrico, caída de árboles, postes y estructuras, además del cierre de vialidades en distintas colonias del municipio.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las precipitaciones generaron afectaciones en el servicio eléctrico para usuarios de Cajeme.

La empresa señaló que cuadrillas comenzaron de inmediato las labores de restablecimiento y, hasta el momento del reporte, se había recuperado el servicio para el 53% de los usuarios afectados.

La CFE indicó que mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales y aseguró que los trabajos continuarán hasta restablecer el suministro al 100% de los clientes afectados.

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas este sábado en Cajeme provocaron inundaciones en el sector centro. | Foto: Especial.

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También pidió a la población realizar reportes a través del número 071 y de sus redes sociales oficiales.

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La lluvia, que se intensificó poco después de las 12:00 horas, dejó severos encharcamientos en el primer cuadro de la ciudad. En diversos cruces del centro, peatones tuvieron que avanzar entre charcos y calles inundadas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de manera preliminar, no se tienen reportes de personas lesionadas, aunque se atienden múltiples incidentes ocasionados por las condiciones meteorológicas.

Uno de los primeros reportes ocurrió en la calle Chiapas y avenida Náinari, donde un árbol cayó junto con cables.

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En la colonia Valle Dorado se reportó tendido eléctrico caído. | Foto: Especial.

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En la colonia Valle Dorado se registró el colapso de un letrero de una gasolinera, una camioneta blanca terminó volcada y se reportó tendido eléctrico caído.

En Misión del Sol 2, un árbol cayó sobre la calle Misión de Hirado; en Urbi Villa, un conductor de plataforma reportó que un árbol cayó sobre el vehículo que utiliza para trabajar, sin resultar lesionado. Otro árbol cayó sobre un automóvil en la calzada Francisco Villanueva, en el Parque Industrial.

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Las ráfagas de viento también derribaron varios postes sobre la calle Norman E. Bourlaug, al sur de Cajeme, lo que dejó sin electricidad a diversos sectores.

El paso a desnivel de la calzada Francisco Villanueva fue cerrado y permanece bajo resguardo para evitar accidentes, mientras que en la calle Jalisco y CTM colapsó otro letrero comercial.

Autoridades, bomberos, Protección Civil y cuerpos de seguridad continúan con el retiro de árboles, cables y estructuras, además de asegurar las zonas afectadas. Se recomendó a la población extremar precauciones al circular por áreas inundadas o con tendido eléctrico caído.

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JACL