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Culiacán, Sin. A 28 de Julio.- En la colonia Ampliación Benito Juàrez, del municipio de Escuinapa, en una estética fue asesinada a balazos una ampliada de nombre, Carolina “N”, con este hecho, suman tres mujeres que ejercen esta actividad que han sido víctimas de ataques a balazos en el estado.
Las autoridades del municipio sureño de Escuinapa fueron notificados que en una estética que se ubica en la calle 16 de Septiembre, se escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que que al presentarse, encontraron el cuerpo de la encargada del negocio.
El personal de la Cruz Roja que acudió al llamado de auxilio, al presentarse los paramédicos, determinaron que la estilista no presentaba signos vitales por lo que notificaron de que muerte a la Fiscalìa General del Estado.
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La tarde del martes 28 de julio pasado, en la colonia Estela Ortiz, de la ciudad de Culiacán, una segunda estilista, de nombre Jomayra Patricia “N”, fue víctima de un atentado a balazos en el interior de su negocio, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.
Los hechos tuvieron lugar por la misma avenida Hilario Medina, donde un dia antes a escasos metros, en una barbería fue privada de la vida de varios disparos la estilista, Brenda Flores, sin que se conozca que los primeros dos casos, esten relacionados.
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cr
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