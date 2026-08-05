En septiembre de 2024, días después del inicio de la guerra abierta entre Los Chapitos y Los Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa, tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, la capital del estado fue tapizada de panfletos en los que señalaba a unos 20 influencers y empresarios de estar vinculados con los hijos de El Chapo Guzmán y se les acusaba de fraude y lavado de dinero.

Desde entonces, al menos seis influencers han sido asesinados en esta entidad y otros seis han sido secuestrados o han recibido ataques a sus propiedades.

El caso más reciente es el de César Gastélum, quien fue ejecutado la noche del martes 4 de agosto afuera de un restaurante de comida rápida de Culiacán.

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Al momento del asesinato, el joven realizada una transmisión en vivo junto con otros dos hombres y se observa el momento en que dos personas, a bordo de una motocicleta, se acercan y disparan directo contra Gastelum.

Alejandro Fierro, influencer que transmitía con César Gastélum envía conmovedor mensaje. Foto: Redes sociales

El clan de Los Toys

En los panfletos difundidos en 2024 se mencionó a los hermanos Markitos, Mayve Castro, Gail y Kevin Castro, influencers en redes sociales, con millones de seguidores conocidos como Los Toys.

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En enero de 2025, Gail Castro, conocido como como Gail Toys, fue asesinado en Ensenada, Baja California.

Gail Castro era hermano del influencer Markitos Toys. Fotos: Redes Sociales

En agosto del mismo año, María de Jesús N, hermana del youtuber José Ismael, el Conejo Toys, fue asesinada en Sinaloa.

Otros influencers vinculados al mismo grupo, como Leobardo Aispuro Soto, “El Gordo Peruci”; Jesús Miguel Vibanco García, “Jasper”, y Juan Carlos “N”, conocido como El Chilango, también han sido asesinados en Sinaloa.

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Tiktokers, youtubers y creadores de contenido, objetivos de ataques

Además, otros tiktokers, youtubers y creadores de contenido han sido objeto de ataques.

Alan Alapisco, conocido como Maza Clan, denunció en julio pasado que hombres armados ingresaron a su casa y lo amenazaron junto con su familia.

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Él es "Maza Clan", el influencer que reportó intento de robo a mano armada en su casa. Foto: Redes sociales

En mayo pasado, una estética de belleza, propiedad de la influencer Estefania Monárrez, fue atacada e incendiada.

La influencer Nicole Pardo Molina denunció haber sido secuestrada durante seis días.

Levantan a tiktokera Nicholette en Sinaloa (20/01/2026). Foto: Captura de pantalla

Además, restaurantes de la cadena Ranch Roll, propiedad de Markitos Toys, han sido incendiados en Culiacán. Hombres armados también atacaron la casa de sus padres y han hostigado a sus trabajadores.

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