Luego de seis meses de mantenerse alejada de la vida pública tras ser interceptada por dos hombres armados en Culiacán, la influencer Nicole Pardo Molina (identificada digitalmente como "La Nicholette") reapareció públicamente para ofrecer su testimonio sobre los hechos ocurridos en enero pasado.

Según la información difundida en su momento por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, las autoridades confirmaron su localización con vida días después del reporte. A seis meses de la privación de su libertad, Pardo Molina ofreció una entrevista extensa en el espacio digital Gusgri Podcast, en la que abordó los detalles del cautiverio, las razones de su liberación y los rumores que rodearon el caso.

"La Nicholette" reaparece tras ser privada de la libertad. Foto: Captura de video

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Reaparece Nicole Pardo Molina tras su privación de la libertad en Sinaloa

Durante la conversación, la influencer relató que un mes antes del incidente detectó la presencia de personas sospechosas tomando fotografías en el balcón del establecimiento comercial que administraba. El día de los hechos, tras realizar compras personales en un supermercado, fue abordada al estacionarse detrás de su local.

De acuerdo con las declaraciones vertidas en el programa en video, la creadora de contenido arrojó su teléfono celular fuera del vehículo como medida preventiva antes de ser subida por la fuerza.

Un acompañante intentó seguir a los captores a bordo de la camioneta Cybertruck propiedad de la joven, pero la unidad se bloqueó de forma automática al alejarse el dispositivo móvil que actuaba como llave, provocando un impacto vehicular al bajar un puente.

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La influencer precisó que permaneció retenida durante cuatro días y tres noches en una vivienda de dos plantas ubicada a pocos minutos del sitio de la interceptación. Dentro del inmueble, los captores responden a órdenes de un superior vía telefónica para cuestionarla sobre su estilo de vida y presuntos patrocinios financieros. De acuerdo con el testimonio en el podcast, la joven explicó que sus bienes y el vehículo de alta gama fueron adquiridos con los ingresos generados por su tienda de accesorios e indumentaria comercializados en Phoenix, Arizona, negocio que inició durante la contingencia sanitaria con capital propio y que posteriormente trasladó a Culiacán.

Asimismo, la entrevistada descartó de forma categórica mantener una relación sentimental o financiera con integrantes de agrupaciones delictivas. Señaló que las versiones difundidas en plataformas digitales derivaron de malentendidos e interpretaciones de publicaciones en sus perfiles, como la fotografía con un arreglo floral con el número 19 por su cumpleaños.

Respecto al material audiovisual que circuló durante los días de su desaparición, Pardo Molina afirmó que fue obligada a leer un mensaje bajo coacción como condición requerida para su liberación. Tras acordar la emisión del video, sus captores la trasladaron a un punto donde le entregaron 500 pesos para su transporte.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Respuestas psicológicas y mecanismos de adaptación frente a situaciones de cautiverio

Las situaciones de retención forzada e incomunicación provocan alteraciones inmediatas en la estabilidad cognitiva de las personas expuestas. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), las víctimas de eventos traumáticos caracterizados por la amenaza directa a la vida presentan respuestas de congelamiento emocional, obediencia adaptativa y estados severos de ansiedad que operan como mecanismos biológicos de supervivencia para reducir el riesgo de violencia física.

Por su parte, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés) de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que, durante períodos de privación de la libertad, las personas expuestas a estrés extremo suelen experimentar hipervigilancia, distorsiones en la percepción del tiempo y respuestas de calma forzada para evitar confrontaciones.

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Asimismo, según publicaciones informativas del Gobierno de México referentes a la atención a víctimas de delitos graves, el acompañamiento psicológico continuo resulta imprescindible para abordar el estrés postraumático y facilitar la reincorporación de la persona a su entorno cotidiano.

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