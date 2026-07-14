El fallecimiento de la empresaria, escritora, excongresista e influencer panameña Marie Claire González, de 39 años de edad, genera una ola de indignación y consternación a nivel internacional.

El deceso, ocurrido el pasado domingo 12 de julio, acontece semanas después de que ella misma denunciara públicamente haber sido víctima de presunta violencia de género y maltrato psicológico por parte de una expareja sentimental. A través de sus plataformas digitales, la especialista expuso la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, un hecho que reaviva las alarmas globales sobre el impacto de la violencia doméstica en la integridad emocional de las mujeres.

Antes de su deceso, la también fundadora de Executive Lab manifestó que su expareja, identificada como Felipe, la sometió a constantes humillaciones y manipulaciones. Según las declaraciones de la creadora de contenido, estas acciones provocaron un severo deterioro en su salud mental.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en sus directrices institucionales que la violencia de pareja produce graves consecuencias psicológicas a corto y largo plazo, incluyendo la depresión y el trastorno de estrés postraumático.

En sus últimas publicaciones, González difundió una fotografía donde se apreciaba un golpe de gran tamaño en el rostro, cerca de la zona ocular, evidenciando la escalada de las agresiones.

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Una trayectoria destacada en el entorno empresarial y social

Marie Claire González destacaba como una de las figuras más influyentes en el ecosistema de emprendimiento en Centroamérica. Su labor profesional se enfocaba en la innovación, el liderazgo femenino y la visibilización de la salud mental. Debido a su gestión al frente de firmas tecnológicas y comerciales, la revista especializada Forbes la distinguió en su momento como una de las 50 mujeres más poderosas de la región, reconociendo su rol como CEO de XPLOR Digital Experience y sus aportes a las causas sociales.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Además de su faceta corporativa, la escritora utilizaba el alcance de sus redes sociales para construir una comunidad digital interesada en el desarrollo personal, los negocios y el bienestar emocional.

El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que el acoso y la violencia contra las mujeres en posiciones de liderazgo e influencia pública representan una barrera persistente en la región que requiere de mecanismos de respuesta inmediata por parte de las instituciones judiciales.

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