En la actualidad, el calzado deportivo de color blanco se consolidó como una tendencia global y una necesidad para la vestimenta del día a día. Al ser considerados un artículo básico para combinar cualquier atuendo, su uso es constante; sin embargo, cuando transcurre mucho tiempo sin limpiarse o se aplican métodos incorrectos, el tejido tiende a tornarse amarillento.

Este desgaste visual disminuye la vida útil estética de la prenda, por lo que resulta indispensable conocer las técnicas adecuadas para devolverles su aspecto original.

De acuerdo con el portal oficial de la marca de calzado Nike, el tono amarillento suele aparecer debido a los residuos de jabón o detergente que se oxidan al entrar en contacto directo con los rayos solares, o bien, como consecuencia de un proceso de secado excesivamente lento.

Para contrarrestar este fenómeno, la firma multinacional y portales especializados recomiendan emplear soluciones caseras controladas que remueven las impurezas sin dañar los componentes textiles del zapato.

Los tenis blancos de lona suelen percudirse con mucha facilidad (Crédito: Pixabay)

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Mezcla blanqueadora infalible para remover manchas difíciles

Cuando las superficies presentan suciedad profunda, el sitio especializado en el cuidado de prendas Tu Hogar sugiere la preparación de una pasta limpiadora casera de alta efectividad. El procedimiento e ingredientes se detallan minuciosamente a continuación:

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Componentes base: Consiste en combinar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharada de vinagre blanco y una porción pequeña de pasta de dientes de consistencia blanca.

Consiste en combinar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharada de vinagre blanco y una porción pequeña de pasta de dientes de consistencia blanca. Preparación previa : Es necesario retirar las agujetas por completo, las cuales pueden someterse a un remojo independiente en agua con jabón neutro.

: Es necesario retirar las agujetas por completo, las cuales pueden someterse a un remojo independiente en agua con jabón neutro. Técnica de aplicación: Se esparce la pasta generada sobre toda la superficie del calzado empleando un cepillo de cerdas suaves (un cepillo de dientes en desuso funciona adecuadamente), frotando de manera ligera en las zonas críticas.

Se esparce la pasta generada sobre toda la superficie del calzado empleando un cepillo de cerdas suaves (un cepillo de dientes en desuso funciona adecuadamente), frotando de manera ligera en las zonas críticas. Tiempo de reposo: La solución requiere actuar sobre el textil por un periodo estimado de entre 30 y 60 minutos para desmanchar las fibras.

La solución requiere actuar sobre el textil por un periodo estimado de entre 30 y 60 minutos para desmanchar las fibras. Fase de aclarado: Se retira la totalidad del producto pasando un paño húmedo o enjuagando directamente con abundante agua tibia, asegurando que no queden remanentes de la mezcla.

La acetona, aplicada solo en la suela blanca, devuelve a tus tenis ese aspecto fresco y limpio como recién comprados. Foto: Freepik

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El truco definitivo: Secado sin manchas amarillas

El secreto para un acabado impecable reside estrictamente en la etapa posterior a la limpieza. La plataforma técnica de Nike destaca que el error más común es exponer las piezas directamente a la radiación solar, una acción que fija los tonos amarillos de forma permanente.

Para lograr un secado óptimo y uniforme, los especialistas en calzado recomiendan ejecutar los siguientes pasos de manera estricta:

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Eliminación de exceso: Escurrir perfectamente la estructura del calzado una vez que concluye el enjuague para evitar la acumulación excesiva de líquido en la suela interna.

Escurrir perfectamente la estructura del calzado una vez que concluye el enjuague para evitar la acumulación excesiva de líquido en la suela interna. Envoltura protectora : Cubrir la totalidad del exterior del calzado (aplicable con mayor énfasis si la superficie es de tela) utilizando una capa gruesa de servilletas de papel de cocina o papel higiénico limpio.

: Cubrir la totalidad del exterior del calzado (aplicable con mayor énfasis si la superficie es de tela) utilizando una capa gruesa de servilletas de papel de cocina o papel higiénico limpio. Reposo en sombra: Colocar los artículos en un espacio interior que disponga de buena ventilación, pero completamente resguardado de la luz solar directa.

Mediante este método de cobertura, el papel absorbe de forma paulatina el agua remanente, atrapando los minerales internos y los residuos invisibles de jabón. Al finalizar el proceso, la humedad se transfiere al papel (el cual suele tornarse amarillento), mientras que la tela exterior del calzado recupera su tonalidad blanca original y libre de imperfecciones.

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