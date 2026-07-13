La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión la tarde de este lunes en Palacio Nacional con el presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi.

También con integrantes de la Federación Empresarial de Japón; y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, con quienes dialogó sobre las oportunidades de inversión en el país.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó la presencia de empresas japonesas en territorio nacional y subrayó que actualmente existen mil 600 compañías de ese país establecidas en México, las cuales generan alrededor de 350 mil empleos directos.

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Sheinbaum se reúne con empresarios japoneses (13/07/2026). Foto: @Claudiashein

Cabe mencionar que el encuentro forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer la relación económica y comercial con Japón, así como atraer nuevas inversiones que impulsen el desarrollo y la generación de empleo.

El pasado 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en la que ambos coincidieron en fortalecer la relación bilateral, particularmente en materia de comercio, inversión, innovación y cooperación científica.

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