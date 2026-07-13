En el marco de los festejos por el 20 aniversario del "Movimiento Gallardista", el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, volvió a hacer el llamado a la ciudadanía a "continuar con el cambio y la transformación" en las elecciones de 2027 y presentó a la senadora Ruth González Silva, al tiempo que los asistentes coreaban "¡Gobernadora! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora!".

El mandatario sostuvo, "les voy a presentar a una gran mujer, una mujer que yo sé que va a cuidar a San Luis Potosí como cuida a sus hijos, Ruth... Es una gran mujer, dicen que yo mando en el estado, pero no mando ni en mi casa, imagínense quien verdaderamente manda".

El mandatario recordó que el movimiento empezó hace 20 años cuando se logró sacar del poder los políticos de la "herencia maldita" del gobierno de Soledad de Graciano Sánchez, hace cinco años se comenzó a sacar a los políticos corruptos del gobierno estatal "y queremos que nos ayuden a terminar de erradicar a la herencia maldita de San Luis Potosí".

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Por su parte, la propia senadora González Silva señaló: "Esto apenas empieza"; se luchó mucho para poder sacar a los políticos de los partidos de siempre, por lo que se tiene que seguir por el mismo camino "para atrás ni para agarrar impulso".

Agradeció a los asistentes e insistió "somos más los que queremos seguir transformando a San Luis Potosí" y añadió "nadie los va a querer y los va a cuidar como nosotros, nadie va a cuidar a sus familias como nosotros", asimismo aseveró que su esposo Ricardo "El Pollo" Gallardo es el mejor gobernador del país "pero quiero decirles que en adelante una servidora y los demás que están en el presídium no los vamos a dejar solos".

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🟢El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, destapó a su esposa, la senadora Ruth González, como su sucesora en el gobierno.



Dejó claro que la alianza con Morena la usarán únicamente en lugares donde no tengan posibilidades de ganar y no tengan que acatar los… pic.twitter.com/RaMpRfDvcf — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026

En eventos tanto en la capital como en la zona huasteca, en el marco de los festejos del aniversario de la llamada "Gallardía", presumió: “Quiero decirles que también yo mando en mi casa, si no, pregúntenle al gobernador… es tiempo de las mujeres en San Luis Potosí, así que una mujer puede gobernar San Luis Potosí”.

Finalmente la Senadora pevemista pidió confiar en el movimiento ya que las cosas se están haciendo bien "y confíen en que vamos a ganar en el 2027" y sentenció que aunque algunas voces le dicen que se limite a su trabajo de legislar, lo más importante para ella es estar con la gente "y me vale lo que digan" por lo que seguirá recorriendo cada municipio y cada colonia "porque vamos a darle continuidad al proyecto Gallardista".

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